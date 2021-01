Engerlinge plagen die Urner Seitentäler – jetzt geht es den Schädlingen an den Kragen Weil die steilen Hänge nur schwer befahrbar sind, setzen Bauern bei der Bekämpfung auf eine neuartige Maschine. Die Fachpersonen bei der Landwirtschaftlichen Beratungsstelle sehen dabei durchaus Chancen auf Erfolg.

Wer die vergangenen zwei Jahre nach Gurtnellen, Wassen, oder ins Schächental fuhr, dem dürfte es schon aufgefallen sein: Statt saftig grüner Wiesen sind vielerorts die Hänge braun. Ursache dafür sind die Engerlinge, die Larven des Maikäfers. Sie fressen die Wurzeln von Gräsern und Bäumen. Im Talboden sorgen Engerlinge schon lange für Ärger bei den Bauern. Neu setzen die Schädlinge aber auch immer mehr den Urner Seitentälern zu. Von April bis Anfang Mai ging es den Engerlingen deshalb an den Kragen: Mit modernen Maschinen injizierte man insgesamt auf zirka 90 Hektaren Land einen Pilz in den Boden. Dieser soll den Käferlarven den Garaus machen. Aktuell werden erste Bodenproben genommen, um den Erfolg der Neben-Kampagne zu überprüfen.

Im Maderantertal testet ein Bauer den von der Forschungsstelle Agroscope entwickelte Prototyp zur Engerlingsbekämpfung. Bild: PD

Jost Gisler unterrichtet an der Bauernschule in Seedorf und ist im Nebenamt für den landwirtschaftlichen Beratungsdienst des Kantons tätig. «Dass sich die Engerlinge in die Seitentäler ausbreiten, ist in mehrfacher Hinsicht problematisch», sagt er. Steile Hanglagen sind charakteristisch für die Seitentäler. «Diese können oft nicht mechanisch bearbeitet werden, wenn überhaupt, dann mit einem Motormäher.» Das mache die Schädlingsbekämpfung anspruchsvoll. Keine Optionen sind da die klassischen Sämaschinen, die an einem Traktor befestigt werden. «Für die Seitentäler setzen wir deshalb in einem Pilotversuch auf einen Motormäher, der leichter ist und mit einer Sämaschine ausgerüstet ist, mit welcher man flüssiges Saatgut in den Boden spritzen kann.» Es bestünden durchaus Chancen auf Erfolg. Für eine Bilanz sei es aber zu früh.

Beschädigte Wiesen zwischen Gurtnellen Wyler und Gurtnellen Dorf zeugen von Engerlingen. Bild: PD

Erosion der Hänge als Schreckensszenario

Gefährlich wird es für die Hanglagen dann, wenn diese aufgrund des Schädlingsbefalls zu erodieren beginnen. «Unter den steilen Hängen führen oft Strassen entlang, die dann nicht mehr geschützt sind.» Bisher sei es aber noch zu keinen Erdrutschen gekommen. Nicht zuletzt stehen Berghänge auch für ihre grosse Artenvielfalt. «Man will nicht, dass diese durch Engerlinge zunichtegemacht wird.»

Jost Gisler unterrichtet an der Bauernschule in Seedorf. Bild: PD

Über die Gründe dafür, dass sich die Engerlinge die Urner Seitentäler vorgenommen haben, kann nur spekuliert werden. «Maikäfer kommen in der Dämmerung aus dem Boden und fliegen den Waldrand an. Die Eier legen sie aber nicht in den Wald, sondern auf eine Wiese.» Irgendwann seien die Engerlinge wohl über den Wald hinaus auf neue Wiesen geflogen. Das könnte auch damit zu tun haben, dass im Talboden die Wiesen bereits erfolgreich mit dem Pilz behandelt wurden. «Wir können die Maikäfer nicht fragen», meint Gisler mit einem Augenzwinkern. Einige Dinge geben den Bauern aber schon Rätsel auf: Die Engerlinge graben sich normalerweise tief in den Boden ein, um zu überwintern. Bei den Böden in den Seitentälern stösst man nach etwa 20 Zentimetern schon auf den Fels. «Da fragen wir uns, wie die Engerlinge den Winter überstehen. Ein Grund könnten die milden Winter infolge des Klimawandels sein.» Die Erderwärmung gereicht den Engerlingen nicht nur zum Überlebensvorteil, sie schwächt auch Pflanzen und macht sie anfälliger für Schädlingsbefall. Ein Teufelskreis.

Der Zyklus der Engerlinge: Auch im Frühling des dritten Jahres wird gefressen Der Entwicklungszyklus des Maikäfers erstreckt sich über drei Jahre. Im ersten Jahr spricht man von einem Flugjahr – in Uri war dies 2018 der Fall. Dann sieht man viele Käfer fliegen. «Die Maikäfer kommen in der Abenddämmerung aus dem Boden und fliegen vom Wiesland den Waldrand an» sagt Jost Gisler, landwirtschaftlicher Berater des Kantons. Am Waldrand lassen sie sich auf den Bäumen nieder und knabbern vor allem die Blätter an. «Die Landwirtschaft nimmt im Flugjahr nur geringen Schaden, da der Obstproduktion im Kanton Uri nur eine geringe Bedeutung zukommt. Zudem gibt es genügend wilde Bäume im Kanton». Fataler seien die Folgen im Herbst des Flugjahres und vor allem im darauffolgenden Hauptschadenjahr. «Dann setzen sich die Engerlinge im Boden fest und fressen die Wurzeln von Gräsern und Bäumen ab», so Gisler. Das führe bei der Landwirtschaft zu Ausfällen bei der Grundfutterproduktion für die Nutztiere. Zu erkennen sei der Befall an den braunen Flächen in den Wiesen. Im Frühling des dritten Jahres bleibt der Engerling weiter am Boden und frisst. Danach verpuppt er sich und überwintert in den Erdschichten, wo er vor Bodenfrost geschützt ist. Im darauf folgenden Jahr beginnt es wieder von vorn. «2021 sollte man deshalb wieder viele Maikäfer fliegen sehen.» (cts)

Die Maikäfer kennt man hierzulande eigentlich schon lange, sie zählen zu den einheimischen Insekten. Jost Gisler zeigt ein historisches Dokument von 1853 aus Attinghausen: Damals wurden die Bauern wegen Plagen verpflichtet, Engerlinge einzusammeln. Pro Becher Käfer wurden die Bemühungen mit 30 Schilling entlohnt. «Der Ertragsausfall damals oft noch drastischer. Heute können die Bauern das Futter im Notfall einkaufen.» Früher mussten die Tiere in diesem Fall geschlachtet werden.

Im Laufe der Geschichte hat man bei der Schädlingsbekämpfung viel dazu gelernt: Es gab auch Versuche, mit dem Helikopter Gift zu versprühen. «Das war ein Desaster. Es folgten verheerende Auswirkungen auf andere Lebewesen, Mäuse und weitere Säugetiere wurden vergiftet.» Deshalb ist der Pilz als biologische Bekämpfungsstrategie in der Schweiz das einzig zugelassene Verfahren. Da Graubünden und Uri stark von Engerlingen betroffen sind, übernehmen die beiden Bergkantone früh eine Pionierrolle in der biologischen Schädlingsbekämpfung mit Maschinen. Von Anfang mit dabei war Peter Tresoldi, ehemals Mitglied der Schulleitung bei der Bauernschule Uri.

Das Sterben der Engerlinge ist ein langer Prozess

Der Pilz wird seit letztem Jahr von Maschinenring Graubünden gezüchtet und dann zusammen mit Saatkörnern, die als Träger des Pilzes dienen, 8 Zentimeter tief in den Boden eingeimpft. Die biologische Masse soll nicht mit Licht in Berührung kommen, weil der Pilz nicht UV resistent ist. Jost Gisler: «Die Pilze befallen die Engerlinge auch dann, wenn sie diesen nicht fressen. Aber man kann nicht erwarten, dass sie nach drei Tagen schon am Pilz verenden. Dieser Prozess dauert Monate.» Dass ein noch aggressiverer Pilz existieren könnte, um den Engerlingen im Zuge des Klimawandels Herr zu werden, ist Jost Gisler jedenfalls nicht bekannt. Das Verfahren ist für die Bauern, die im Kanton Uri vor allem der Viehwirtschaft nachgehen, mit Kosten verbunden. «Der Schaden kann schon ins Geld gehen», sagt Samuel Indergand aus Intschi. Die Pilzbekämpfung wird mit 350 Franken pro Hektare veranschlagt. Danach muss eine Neusaat auf der Wiese ausgebracht werden, die nochmals gleich hoch zu Buche schlägt. Der grösste Kostenpunkt betrifft aber den Futterzukauf für die Nutztiere infolge von Heuausfällen: Diese belaufen sich auf 1000 bis 2500 Franken pro Hektare Land. Diese Kosten trägt der Landwirt selbst. Die Kosten für die Saatgutherstellung wird vom Kanton übernommen. «Wir sind froh, dass sich der Kanton an den Saatgutkosten beteiligt, ansonsten würden wir die Bekämpfung wahrscheinlich nicht machen», sagt Samuel Indergand.

Jetzt macht auch der Junikäfer den Bauern zu schaffen

Von allen Schädlingen fordert der Maikäfer die Bauern am meisten heraus, doch seit neuestem macht ihm auch der Junikäfer (Gartenlaubkäfer) Konkurrenz: «Der Junikäfer hatte dieses Jahr im Meiental und in Andermatt einen enormen Flug. In Andermatt war ich auf einer Parzelle, da konnte man es vor lauter Käfer kaum mehr aushalten», so Gisler. «Normalerweise wurde der Junikäfer vor allem auf Golfplätzen oder Rasenanlagen zum Problem. Gegen die neue Plage wurde dieses Jahr ebenfalls ein Pilotprojekt gestartet, mit einem anderen Pilz. Und dann ist da noch der aus der Lombardei eingewanderte Japankäfer, der 2017 erstmals im Tessin nachgewiesen wurde. In Uri wurde er bisher aber noch nicht gesichtet.»

Letztlich, und das ist Jost Gisler wichtig, geht es aber nicht darum, die Käfer zu vernichten. «Die Käfer sind beispielsweise eine wichtige Nahrungsquelle für Fledermäuse. Wie auch immer sich die Situation weiter entwickelt, es ist ein ständiges Bemühen um die richtige Regulierung dieser Bestände.» Man wolle einfach Totalausfälle und Erosionen verhindern.