Entsorgungskonzept Die Gemeinde Altdorf will die Abfallberge an der Fasnacht bekämpfen Die Entsorgungskosten während der Fasnacht steigen jährlich. Deshalb stellt die Gemeinde jetzt vier zusätzliche Abfallsammelstellen bereit.

Austrommeln in Altdorf im 2021: Das närrische Treiben hat auch Schattenseiten. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 16. Februar 2022)

Hunderte Maskeraden, Katzenmusik und Guggenmusiken: Die Altdorfer stelle einen der grössten und beliebtesten Dorfanlässe dar. Das fröhliche Treiben führe aber auch zu Abfallbergen, welche die Mitarbeitenden des Altdorfer Werkhofs einzusammeln haben, schreibt die Gemeinde. Die Entsorgungskosten würden dabei von Jahr zu Jahr steigen.

Deshalb hat die Altdorfer Einwohnergemeinde ein Abfallkonzept auf die Beine gestellt. Während der Fasnachtszeit sollen vier grosse, gut sichtbare, Sammelbehälter aufgestellt werden, wo Einwegflaschen, Becher, Kartonteller und Ähnliches sauber entsorgt werden können. Die Behälter würden 1,5 Kubikmeter fassen und regelmässig geleert werden.

Die vier Sammelstellen stehen auf dem Lehnplatz, beim Baum vor dem Theater Uri, in der Schützengasse und auf dem Rathausplatz. Vom Mittwoch, ab dem Eintrommeln, bis am darauffolgenden Dienstag sind die Abfallbehälter in Betrieb. (mah)