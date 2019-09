Leserbrief «Er bringt alle Voraussetzungen mit, unseren Kanton bestens zu vertreten» Zu den nationalen Wahlen am 20. Oktober



Ich kenne keine andere Demokratie, die so gut funktioniert wie unsere, die auch von den Nachbarländern beneidet wird. Die politische Stabilität verdanken wir dem Umstand, dass alle politischen Seiten in Bern vertreten und kompromissfähig sind. Damit dies weiterhin so funktioniert, können auch wir in Uri dazu beitragen, indem wir neben der bürgerlichen Vertretung im Ständerat Urs Kälin in den Nationalrat wählen. Er bringt alle Voraussetzungen mit, unseren Kanton bestens zu vertreten.



Herbert Enz, Schattdorf