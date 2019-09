Leserbrief «Er hat sich für den Kanton Uri an vorderster Front engagiert» Zu den nationalen Wahlen vom 20. Oktober

Ich zähle Pascal Blöchlinger zu den begnadeten Politikern. Er ist einer, der sich nicht scheut, die Probleme offen anzusprechen, auch wenn sie unpopulär sind. Diese Begabung erwarten wir zurecht von unseren Politikern. Pascal Blöchlinger steht dafür. Schon in seiner Jugend hat er sich mit der Alpeninitiative oder mit «Neat in den Berg» beschäftigt und diese kritisiert. Erstere verhindert nun den Ausbau des Axen, zweitere führte zur schlimmsten Neat-Führung durch Uri, der offenen Führung auf einem Damm. Bereits 2013 reichte er als Landrat einen Vorstoss für einen sicheren Ausbau der Axenstrasse ein. Trotz seiner sehr klaren und kompetenten Haltung zu Themen und Sachgeschäften bleibt Pascal stets fair und sachlich zu seinen Kontrahenten. Pascal Blöchlinger liebt und lebt die Politik unserer demokratischen Schweiz. Er hat sich für unseren Kanton an vorderster Front engagiert.

Seit sieben Jahren ist er im Landrat, sieben Jahre war er Kantonalpräsident der SVP, und seit 2016 gehört er der Ratsleitung an, wo er zurzeit den 64-köpfigen Urner Landrat präsidiert. Gerade deswegen kennt Blöchlinger mit seinen gesammelten Erfahrungen in der Ratsleitung und als amtierender Landratspräsident die parlamentarischen Abläufe und Prozesse am besten. Er kennt die politischen Behörden und Verbände, kantonal aber auch national. Deshalb bin ich mir sicher, dass wir am 20. Oktober mit Pascal Blöchlinger einen Nationalrat für Uri wählen, der als Netzwerker unsere Anliegen in Bern kompetent, konsensorientiert und parteiübergreifend vertreten wird.

Hansueli Gisler, Landrat, Bürglen