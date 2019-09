Patrick Grepper nimmt Gratulationen entgegen Regierungsrat Beat Jörg hat Patrick Gepper einen Besuch abgestattet. Der Sanitär- und Heizungsinstallateur hat an den World Skills die Bronzemedaille gewonnen.

Bei der Ehrung des Bronzemedaillengewinners; von links: Hans und Ursi Grepper, Regierungsrat Beat Jörg, Patrick Grepper, Peter Arnold und Christoph Schuler (Marty AG), Amtsvorsteherin Yvonne Slongo und Karl Marbet, Ausbildungsberater, Amt für Berufsbildung. (Bild: PD)

(ml) Patrick Grepper aus Seedorf hat an den World Skills in Kazan (Russland) Ende August die Bronzemedaille gewonnen. Bildungs- und Kulturdirektor Beat Jörg besuchte am Montag, 9. September, den erfolgreichen Berufsmann in seinem ehemaligen Lehrbetrieb Marty AG an der Flüelerstrasse in Altdorf. Er gratulierte Grepper zu dieser ausserordentlichen Leistung im Rahmen einer kleinen Feier. Mit dabei waren die Eltern und die Vertreter des Lehrbetriebs.

Regierungsrat Beat Jörg zeigte sich beeindruckt von der Leistung des Bronzemedaillengewinners aus Uri an den Weltmeisterschaften. Patrick Grepper habe in Kazan mentale Stärke gezeigt und seine Vorstellungen zielstrebig umgesetzt. Insbesondere erwähnte er auch, wie wichtig das familiäre und berufliche Umfeld als Basis für diese hervorragende Leistung gewesen sei. Peter Arnold und Christoph Schuler von der Marty AG gaben ihrer Freude Ausdruck, dass der vor Jahren eingeschlagene Weg an den World Skills einen erfolgreichen Höhepunkt gefunden habe. Nur mit grossem Durchhaltevermögen sei dies gelungen.