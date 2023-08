Erhöhung der Sicherheit Neue Shuttle-Haltestelle für den Veloverlad bei der Axenstrasse Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit wurden an der Axenstrasse per 11. Juli Massnahmen umgesetzt. In Sisikon entsteht eine neue Shuttle-Haltestelle für den Veloverlad.

Am 11. Juli startete die Pilotphase mit den neuen Massnahmen bei der Axenstrasse. Seiher gilt auf der Strecke Tempo 60, ein Velofahrverbot und Veloverladverbot und zwischen Südportal Mositunnel und Wolfsprung wurde ein Fahrzeugrückhaltesystem eingeführt.

In Sisikon entsteht eine neue Shuttle-Haltestelle für den Veloverlad. Bild: Erhard Gick

Im Rahmen dieser Pilotphase erfolgt am Montag, 14. August, nun eine weitere Anpassung, heisst es in einer Medienmitteilung des Bundesamts für Strassen. Es wird eine neue Veloverlad-Shuttle-Haltestelle in Sisikon als Ersatz zur heutigen Haltestelle bei der Tellsplatte in Betrieb gehen.

Die Haltestelle liegt nördlich ausgangs Sisikon an der Axenstrasse direkt bevor die für Velo und Motorfahrräder gesperrte Strecke beginnt. Die Haltestelle wird entsprechend signalisiert. Die gewonnenen Erkenntnisse der Pilotphase fliessen laufend in mögliche Anpassungen beziehungsweise Optimierungen ein. Die Massnahmen gelten bis voraussichtlich Oktober 2023. (sim)