Erstes Urner PlusEnergie-Haus gewinnt den Solarpreis Mit einer Eigenenergieversorgung von 178 Prozent ist das Einfamilienhaus Ziegler in Altdorf das derzeit energieeffizienteste Haus im Kanton Uri. Es besticht mit vernetzter und zukunftsweisender Gebäudetechnik.

Das Einfamilienhaus Ziegler in Altdorf produziert mehr Energie, als es verbraucht. Nun wurde es zur Freude des Besitzers und der am Projekt beteiligten EWA als erstes Urner PlusEnergie-Haus mit dem Solarpreis ausgezeichnet. Bild: PD

(sez) Die Solar-Agentur Schweiz zeichnet jedes Jahr Projekte oder auch Personen aus, die sich besonders für Solarenergie einsetzen. Dieses Jahr ging ein Preis ans Einfamilienhaus Ziegler in Altdorf. Das Elektrizitätswerkt Altdorf (EWA) realisierte im ersten PlusEnergie-Haus in Uri eine integrierte Gesamtenergielösung. Sie ist eine Grundlage dafür, dass die Eigenenergieversorgung des Hauses 178 Prozent beträgt. Das Einfamilienhaus Ziegler in Altdorf wurde im Frühling 2019 fertiggestellt. «Unser oberstes Ziel war es, mit wirtschaftlicher und zukunftsfähiger Gebäudetechnologie mehr Energie zu produzieren, als wir selber verbrauchen», erklärt Pascal Ziegler. Und weiter:

«Das EWA unterstützte uns dabei

mit seinem jahrelangen Know-how

und seiner Erfahrung mit innovativen

und nachhaltigen Gesamtenergielösungen.»

Langjährige Erfahrung mit integrierten Gesamtenergielösungen

Das EWA realisierte für das Haus Ziegler die Fotovoltaikanlage auf dem Flachdach für die Stromproduktion, intelligente SmartHome-Gebäudeautomation, eine Energieoptimierungssteuerung sowie die LED-Beleuchtung. Pascal Ziegler plant zusammen mit dem EWA als nächsten Schritt eine professionelle Ladestation für die E-Mobilität mit Fotovoltaik-Unterstützung sowie eine Speicherlösung für den Strom. Sie werden die integrierte Gesamtenergielösung für das Gebäude komplettieren.

Die Fotovoltaikanlage auf dem Dach erzeugt jährlich 18'100 Kilowattstunden Solarstrom. Das Haus verfügt auch über eine sehr gute Wärmedämmung. Sie ist ein weiterer wichtiger Faktor, dass der Jahresstromverbrauch des Einfamilienhauses nur insgesamt 10'200 kWh beträgt. Beim ersten Urner PlusEnergie-Haus resultiert somit ein Energieüberschuss von 7900 Kilowattstunden jährlich. Oder anders gesagt: Die Eigenenergieversorgung beträgt 178 Prozent.