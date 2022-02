Erstfeld 15 Verstösse in vier Wochen: LKW-Fahrer hält sich nicht an die Arbeits- und Ruhezeiten Die Urner Polizei hat am Freitag einen Chauffeur kontrolliert und dabei gravierende Übertretungen der erlaubten Lenkzeiten festgestellt.

Am Freitag, 4. Februar, hat die Urner Kantonspolizei im Schwerverkehrszentrum Erstfeld einen LKW-Fahrer kontrolliert, welcher massiv gegen die geltenden Arbeits- und Ruhezeiten verstossen hatte. Wie diese mitteilt, habe der Lenker in der 28-tägigen Kontrollperiode 15 Übertretungen begangen: Die Tageslenkzeiten von maximal zehn Stunden wie auch die vorgeschriebenen Ruhezeiten wurden um mehrere Stunden nicht eingehalten.

Zudem habe der Fahrer des Fahrzeugs mit türkischen Kontrollschildern an mindestens zwei Tagen seine Fahrerkarte nicht in den Fahrtenschreiben eingesteckt. An zwei Wochenenden hielt er auch die Wochenruhezeiten nicht ein.

Eine technische Kontrolle habe zudem gezeigt, dass das Fahrzeug mit Überhöhe unterwegs war. Für den Chauffeur bedeute dies, dass er vor der Urner Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht werde und eine Bussenkaution von mehreren tausend Franken zu hinterlegen habe, so die Polizei. Ausserdem muss der Fahrer vor der Weiterfahrt eine ordentliche Wochenruhezeit einlegen. (mah)