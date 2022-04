Erstfeld 23 Urner Feuerwehr-Atemschutz-Grenadiere ausgebildet Ein Einführungskurs für Atemschutzgeräteträger brachte die Urner Feuerwehrmänner auf dem Ausbildungszentrum Krump in Erstfeld an ihre Grenzen.

Auf dem Ausbildungszentrum Krump in Erstfeld fand kürzlich ein Einführungskurs für Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr statt. Den 23 Teilnehmern aus elf Gemeinde- und Betriebsfeuerwehren wurde dabei die Grundkenntnisse im Atemschutz gemäss dem Reglement Basiswissen vermittelt, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung heisst. Die Ziele dabei waren die Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger mit Pressluftatmer, die Sicherheit in der Handhabung und Wartung von Atemschutzgeräten sowie die taktische Schulung für den Atemschutzeinsatz.

An einer Wanne mit Flüssigkeitsbrand wurde der dreifache Löschangriff mit Wasser, Schaum und Pulver geübt. Bild: PD

Das dreitägige Kursprogramm enthielt aufbauende Lektionen von der Inbetriebnahme des Atemschutzgerätes bis hin zu Einsatzübungen mit Feuer. Der Kurs wurde durch den Kommandanten Philipp Estermann aus Erstfeld am Vorbereitungsabend unter Mithilfe der Atemschutzinstruktoren optimiert, wo das Material bereitgestellt und die Arbeitsplätze rekognosziert wurden.

Tastsinn und Kommunikation bei Seilparcours geübt

«Grundsätzliches» und «Anwendung» vom Register Atemschutz aus dem Reglement Basiswissen wurden den Teilnehmern in zwei Theorieblöcken erklärt. Die Inbetriebnahme des Atemschutzgerätes wurde Schritt für Schritt bis zur einsatzmässigen Bereitstellung vermittelt, welches für einen schnellen und sicheren Atemschutzeinsatz unabdingbar ist, heisst es in der Mitteilung. Am Nachmittag wurde der Tastsinn und die Kommunikation im Trupp mit einem Seilparcours mit abgedeckten Masken im Trümmerfeld geübt. Mit dem Angewöhnungsmarsch unter erschwerten Bedingungen Richtung Hoferli erfuhren die ersten Teilnehmer bereits schon, wo ihre Leistungsgrenze ist.

Sicherung, Überwachung und Verbindung waren die Themen des zweiten Tages. Diese drei Komponenten seien zwingend beim Atemschutzeinsatz, denn wenn eine dieser drei nicht gewährleistet ist, darf der Einsatz nicht erfolgen, schreibt die Feuerwehr. Folgende weitere Themen wurden vermittelt: Kommunikation im Atemschutz (Funkverbindung), Rettungsgeräte für aufgefundene Personen, Truppüberwachung, taktisches Training wie zum Beispiel Türöffnung und effizientes Vorrücken/Absuchen mit Hilfe von Wärmebildkameras. In einer Lektion «Erste Hilfe» konnten die Teilnehmer an Puppen die Reanimation und Defibrillation üben.

Einsatzübung im Brandhaus

Diverse Einsatzübungen prägten den letzten Ausbildungstag: der dreifache Löschangriff mit Wasser, Schaum und Pulver an einer Wanne mit Flüssigkeitsbrand. Im Zentrum stand die Einsatzübung Feuer im Brandhaus, um einmal die Temperaturen zu fühlen, welche bei einem Brand entstehen können. Auch die Einsatzübung Rettung bei engen Verhältnissen mit einer 60 Kilogramm schweren Puppe stand an. Der «Franzosenstollen» mit Echtrauch und Hindernissen musste innert kurzer Frist durchquert und über die Wendeltreppe im Brandcontainer ein Feuer gelöscht werden. Am Schluss von jedem Kurstag wurden die Geräte retabliert, damit die Atemschutzgeräte für den Einsatz wieder bereit sind. (pd/RIN)