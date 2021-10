Erstfeld Baubranche gewährt Jugendlichen am Berufserkundungstag einen Einblick in abwechslungsreiche Tätigkeit Viele handwerkliche Berufe haben zunehmend Nachwuchsprobleme. Was man dagegen tun kann, demonstrierte die Baubranche letzte Woche bei der Strabag AG in Erstfeld.

Bei der Begrüssung der 17 Achtklässler, die vor kurzem im Rahmen der kantonalen Berufserkundungstage zur Firma Strabag AG nach Erstfeld kamen, schwärmte Robert Fortunati, Vizepräsident des Baumeisterverbandes Uri, nicht nur von den abwechslungsreichen Tätigkeiten, sondern auch von den vielfältigen Aufstiegsmöglichkeiten im Bauhauptgewerbe.

Ein gutes Beispiel dafür sei Stefan Odermatt, Polier bei der Strabag, der das junge Publikum mit seiner erfrischenden Art zu packen vermochte. Nach der Lehre absolvierte er die Vorarbeiterschule, dann die Polierschule und aktuell befindet er sich im Bauingenieurstudium. Was ihn damals im Teenager-Alter und auch heute noch fasziniert: «Wir erschaffen etwas Bleibendes, das wir später unseren Kindern und Enkeln zeigen können. In welchem Beruf kann man das schon?» Zudem seien Bauberufe sicher. «Die Arbeit wird uns nie ausgehen», ist Odermatt überzeugt.

Gefallen fanden sie am Baggern

Nachdem die Jungs baustellengerecht – mit Helm, Leuchtweste und Schutzbrille – ausgerüstet waren, machten sie sich in Dreiergruppen an die praktische Arbeit. An sechs Posten konnten sie Pflastersteine verlegen, Rohre zusammenstecken, mit Backsteinen und Mörtel eine Mauer errichten oder mit modernster Technik eine markierte Fläche vermessen.

Das kam gut an, wie Thomas Arnold (14) und Tim Epp (13) unisono bestätigten. Die beiden Achtklässler aus Bürglen fanden es «obercool», dass man in so kurzer Zeit so viele Tätigkeiten ausprobieren konnte. Am meisten Gefallen fanden sie am Baggern. Ehe sie sich für eine Lehre im Bauhauptgewerbe entscheiden, geht's demnächst aber an die Zentralschweizer Bildungsmesse Zebi nach Luzern, wo sie weitere Berufe unter die Lupe nehmen wollen. Bei beiden sind noch der Schreiner und der Zimmermann im Rennen.

Thomas Arnold (links) lässt sich von Polier Stefan Odermatt das Schalen zeigen. Bild: PD

Suche nach geeigneten Lernenden immer schwieriger

In den vergangenen Jahren gestaltete sich die Suche nach geeigneten Lernenden in den Bauberufen immer schwieriger. Robert Fortunati führt diese Entwicklung auf das sinkende Interesse an Handwerkerberufen im Allgemeinen zurück. Für ihn sei aber klar, dass die Berufe Maurer und Strassenbauer viel besser seien, als sie oft dargestellt würden.

Veranstaltungen wie jene bei der Strabag sind für die Jugendlichen hilfreiche Instrumente im Berufswahlprozess. Fortunati: «Da die Jugendlichen hier richtig anpacken dürfen, können sie hinterher viel besser abschätzen, ob der Beruf für sie in Frage kommt, als wenn sie nur in einer Broschüre darüber lesen.» Der Baumeisterverband Uri sowie die Firmen Walo Bertschinger AG, die am Berufserkundungstag am vergangenen Mittwoch den Bereich Strassenbau abdeckte, und die Gastgeberin Strabag AG haben sicherlich Werbung für ihre Lehrberufe gemacht. Gut möglich, dass demnächst der eine oder andere Jugendliche für eine Schnupperlehre in einem der total 14 Lehrbetriebe im Kanton Uri anklopfen wird. (pd/lur)