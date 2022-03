Erstfeld Beim Samariterverein gibt es Wechsel im Vorstand Christina Müller löst Theres Walker als Co-Präsidentin ab, Patrizia Arnold wird neu in den Vorstand gewählt. Der Verein freut sich besonders über zwei neue Mitglieder.

Generalversammlung des Samaritervereins, von hinten links: die beiden Ehrenmitglieder Edith Infanger und Theres Walker, Carmen Epp, Christina Müller (neue Co-Präsidentin). Von vorne links: die beiden Neumitglieder Lea Walker und Alexandra Lusser sowie Patrizia Arnold (neues Vorstandsmitglied). Bild: PD

An der 117. Generalversammlung des Samaritervereins Erstfeld haben die Co-Präsidentinnen Esther Gnos und Theres Walker in ihrem Jahresbericht auf das vergangene Vereinsjahr zurückgeblickt. Der Grillabend, der Vereinsausflug und einige Übungen konnten mit den nötigen Schutzmassnahmen durchgeführt werden. Ebenfalls unter erschwerten Bedingungen haben die Samariterlehrer verschiedene Kurse angeboten, wie der Verein mitteilt. Die Rechnungsrevisoren verdankten die sauber geführte Jahresrechnung von Karin Mangold.

Als Nachfolgerin für die Co-Präsidentin Theres Walker, die statutengemäss ausscheidet, wurde Christina Müller gefunden. Für zwei weitere Jahre wurde Claudia Furrer im Vorstand bestätigt. Die Versammlung wählte Patrizia Arnold neu in den Vorstand. Esther Gnos, Karin Mangold und Theres Walker liessen sich für ein weiteres Jahr als Samariterlehrerinnen beziehungsweise Kursleiterinnen wählen. Die Samariterlehrerin und Kursleiterin Carmen Epp stellt sich nicht mehr zur Wahl. Als neue Rechnungsrevisorin wurde Edith Infanger gewählt.

Der Verein freut sich, zwei neue Mitglieder willkommen zu heissen: Alexandra Lusser und Lea Walker. Den abtretenden Vorstandsmitgliedern Theres Walker (Co-Präsidentin) und Edith Infanger (Aktuarin) wurde die Ehrenmitgliedschaft verliehen. (cn)