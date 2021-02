Erstfeld Brand in Mehrfamilienhaus – ein Bewohner mit Verdacht auf Rauchvergiftung im Spital In der Nacht auf Sonntag ist in einem Wohnhaus an der Lindenstrasse. Wie es zum Brand kommen konnte ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

(zim) Am Samstagabend, 13. Februar, gingen bei der Kantonspolizei Uri um etwa 22 Uhr mehrere Meldungen zu einem Brand an der Lindenstrasse in Erstfeld ein. Die vor Ort ausgerückten Einsatzkräfte konnten einen Brand im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses feststellen, wie die Kantonspolizei Uri am Sonntag mitteilte.

Die Feuerwehr brachte das in der Küche ausgebrochene Feuer rasch unter Kontrolle und konnte verhindern, dass die Flammen auf das restliche Haus übergriffen. Alle Bewohner des Gebäudes konnten sich laut Polizeiangaben selbständig ins Freie begeben. Ein 51-jähriger Mieter musste wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst in Spitalpflege überführt werden.

Die Brandursache ist noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Aufgrund des Feuerwehreinsatzes mussten die Schlossbergstrasse und die Lindenstrasse für gut zwei Stunden gesperrt werden. Im Einsatz standen die Feuerwehren Erstfeld und Altdorf, der Rettungsdienst Uri, das Amt für Umweltschutz sowie die Kantonspolizei Uri.