Erstfeld Der Samichlaus hat dieses Jahr an sechs verschiedenen Standorten gewartet Der Samichlaus-Brauch des Gewerbevereins Erstfeld hat dieses Jahr etwas anders stattgefunden: Die 104 Kinder durften aber trotzdem mit Chlaussäckli und Mandarinen nach Hause gehen.

Insgesamt sechs Samichläuse und zwölf Schmutzli waren im Einsatz. Bild: PD

Am Montag, 6. Dezember, wurden sechs verschiedene Samichlaus-Standorte eingerichtet, damit die Kinder den Chlaus in diesem speziellen Jahr besuchen konnten. Die insgesamt 104 Kinder wurden mit ihren Eltern an die sechs auserwählten Standorte geschickt, wo sie dann den Samichlaus trafen. Sechs Samichläuse und zwölf Schmutzli warteten auf die Besuchenden.

Die Besuche haben dem Brauch alle Ehre erwiesen

Damit die Kinder ihren Samichlaus hautnah erleben durften, nahm er auf seinem mit edlem Stoff bezogenen Stuhl neben Feuerschale oder Finnenkerze Platz. Laut Mitteilung des Oberchlaus konnte er sich so jedem Kind persönlich widmen, und man habe die Freude in den Augen der Kleinen sichtlich lesen können. Nebst Lob und Tadel gab es vom Samichlaus ein Chlaussäckli und Mandarinen, und die Kinder sagten ihre Sprüchlein auf.

Die vielen Besuche der Kinder mit ihren Eltern hätten dem Samichlaus und dem Brauch, der durch den Gewerbeverein Erstfeld organisiert wird, einmal mehr alle Ehre erwiesen, so die Verantwortlichen. Die weihnachtliche Stimmung an den einzelnen Standorten wurde zusätzlich von Christbäumen mit Päckli und einer wunderschönen Dekoration geprägt. Für dieses Jahr sei die Klausenzeit leider wieder vorbei. Der Samichlaus freue sich aber schon auf den Besuch im nächsten Jahr. (mah)