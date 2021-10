Erstfeld Die Energiestadt informiert über erneuerbares Heizen Die kühle Jahreszeit steht vor der Türe und sogleich auch das Thema Heizen. Noch immer wird häufig mit Öl und anderen fossilen Energien geheizt. Ein Informationsanlass soll nun Licht ins Dunkel der umweltfreundlichen Alternativen bringen.

Der Winter naht. Und mit ihm kühlere Temperaturen, weswegen die Heizungen in den Haushalten wieder aufgeschraubt werden. An vielen Orten ist hierbei eine Ölheizung in Betrieb. Doch damit und weiterer fossiler Energieproduktion wird viel CO 2 ausgestossen, was wiederum dem Klima schadet. Deshalb führt die Energiestadt Erstfeld laut einer Medienmitteilung am 27. Oktober einen kostenlosen Informationsanlass durch. Die Veranstaltung richtet sich an Erstfelderinnen und Erstfelder sowie an Interessierte aus dem ganzen Kanton Uri.

Der Ersatz einer fossilen Heizung führt zu einem deutlichen Rückgang des CO 2 -Ausstosses und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Der Umstieg auf einheimische, erneuerbare Energien bringt viele Vorteile. Ein solcher Schritt nützt nicht nur der Umwelt, sondern spart langfristig auch Geld, wie die Gemeinde weiter schreibt.

Die Energiestadtkommission Erstfeld hat kompetente Fachleute eingeladen, die über den aktuellen Stand der Heiztechnik und Fördermassnahmen für den Umstieg informieren: Martin Imholz (Amt für Energie Uri), Walter Tresch (Leiter Dienstleistungen Gemeindewerke Erstfeld) sowie Walter Marty (Geschäftsinhaber Marfondo Tiefenbohrungen AG). Der Anlass wird moderiert durch Markus Frei (Verwaltungsrat Gemeindewerke Erstfeld). Im Anschluss können Interessierte unter kundiger Führung die Grundwasser-Wärmepumpe der Sport- und Freizeitanlage Pfaffenmatt sowie die hausseitigen Anlagen der Fotovoltaikanlage besichtigen. (zgc)