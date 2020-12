«Ein bisschen Katzenmusik wäre gut für die Seele»

(lg) Nach der Absage aller offiziellen Fasnachtsanlässe hat sich der KMG-Vorstand in Absprache mit der «Gibem»-Redaktion entschieden, das Narrenblatt trotz der tristen Pandemie zu realisieren. Die Vorbereitungen laufen in gewohnter Weise. Allerdings wird Ende Januar je nach Coronasituation definitiv entschieden, ob der «Gibem» in Druck gelegt wird. «Das gesellschaftliche Leben und die Vereinsaktivitäten standen 2020 praktisch still», so Bruno Inderkum. «Die Narrenzeitung kommt aus diesem Grund möglicherweise in abgespeckter Form daher.» Die Redaktion ist auf Einsendungen aus der Bevölkerung angewiesen. «Schreiben Sie keine Aufsätze, sondern bringen Sie die publikationswürdige Geschichte über Missgeschicke oder menschliche Unzulänglichkeiten in einem kurzen Reim oder in wenigen Sätzen auf den Punkt», sagt Inderkum.