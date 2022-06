Erstfeld Erstfeld macht grossen Gewinn Die Gemeinde Erstfeld befindet am Mittwoch über drei Rechnungen, Kredite und Einbürgerungen. Der Planungskredit für die Personenunterführung wurde überschritten ‒ die Gemeinde erklärt weshalb.

Die Gemeinde Erstfeld hat 2021 einen gewaltigen Gewinn von 2,3 Millionen Franken geschrieben. 2,2 Millionen davon wurden für zusätzliche Abschreibungen verwendet, sodass ein Gesamtergebnis von knapp 84'000 Franken ausgewiesen wird. Zum guten Abschluss beigetragen haben der Verkauf der Landparzelle «Gygen» mit einem Gewinn von 1,4 Millionen und höhere Erträge aus dem Finanz- und Lastenausgleich sowie bei den Steuern. Weniger als geplant musste für die wirtschaftliche Hilfe ausgegeben werden. Die Gemeinde verfügt nun über ein Eigenkapital von 4,815 Millionen Franken.

Teurer Strom führt zu Verlust

Einen Verlust von knapp 1,2 Millionen fahren die Gemeindewerke Erstfeld ein. Hauptgrund dafür ist der Strommarkt. «Die Gemeindewerke mussten für die Versorgung der Stromkundschaft den Strom zu erheblich gestiegenen Preisen am Strommarkt einkaufen», schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Rentiert haben die Sparten Wasserversorgung und Dienstleistungen. Der Umsatz im Dienstleistungsbereich konnte um rund 12 Prozent gesteigert werden. Im April nahmen die Gemeindewerke die derzeit grösste Urner Solarstromanlage mit einer Leistung von 300 kWp in Betrieb. Knapp 20'000 Franken wurden zur Förderung des Baus von FV-Anlagen oder von energieeffizienten Haushaltsgeräten aufgewendet.

Unter der Rechnung des Alters- und Pflegeheim Spannort steht ein Minus von 64'000 Franken. Offensichtlich hat Corona seine Spuren hinterlassen. Verantwortlich für das Defizit sind die tieferen Einnahmen bei der Cafeteria, höhere Personalkosten und Mehrausgaben beim betrieblichen Aufwand. Aufgrund des höheren Pflegebedarfs wurde eine zusätzliche Stelle in der Pflege geschaffen. Abwesenheiten aus gesundheitlichen Gründen sowie Teilnahmen an Ausbildungen verursachten ebenfalls Mehrkosten. Auch beim medizinischen Bedarf für Corona-Schutzmaterial sowie beim Unterhalt der mobilen Sachanlagen wurden Mehrausgaben getätigt. Dafür wurde auf interne Schulungen sowie ein Personalfest verzichtet. Es wurden mehr Pensions- und Betreuungstaxen eingenommen. Der Verlust wird übers Eigenkapital gedeckt.

Neue Räume sollen entstehen

Die Schule Erstfeld hat Raumbedarf (unsere Zeitung berichtete). Nun sollen zusätzliche Arbeitsflächen im Schulhaus Jagdmatt geschaffen werden. An der Gemeindeversammlung vom Mittwoch stimmen die Erstfelderinnen und Erstfelder über einen Kredit von 285’000 Franken ab. Damit sollen im Erdgeschoss zwei Gruppenräume eingebaut werden. Im ersten und zweiten Obergeschoss wird der Garderobenbereich vor den Schulzimmern mit einer Brandschutzverglasung vom Treppenhaus abgetrennt. Die Bereiche vor den Schulzimmern dürfen dann möbliert und als Arbeitsplätze genutzt werden. In zwei Schulzimmern der SHP werden mobile Trennwände eingebaut. So entstehen Gruppenräume, Räume für schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP) und Fachunterricht sowie Räume für den Instrumental-Einzelunterricht der Musikschule geschaffen, wie aus einer Medienmitteilung der Gemeinde hervorgeht.

Südlich von der Bahnunterführung soll eine Personenunterführung entstehen. Die Planung dafür wurde teurer. Bild: Archiv UZ / Paul Gwerder

Weiter wird der Gemeinde die Abrechnung über die Planung der Personenunterführung Schlossbergstrasse vorgelegt. Der Kredit von 150’000 Franken wurde um 13 Prozent überschritten. «Die Mehrkosten sind damit zu begründen, dass weitere Aufwendungen für die nochmalige Überprüfung der Variante Verbreiterung sowie die Erstellung einer Vorstudie angefallen sind», schreibt die Gemeinde. Das Erstfelder Stimmvolk hat an der Urne im November 2019 einem Kredit von 1,8 Millionen für eine separate Personenunterführung genehmigt. Deren Erstellung sollte gleichzeitig mit der Sanierung der Brückenplatte bei der Unterführung Schlossbergstrasse (SBB-Projekt) erfolgen. Bei der Ausarbeitung zeichneten sich die Mehrkosten ab. Gleichzeitig haben die SBB eine Verschiebung der Brückenplattensanierung aufs Jahr 2023 kommuniziert. Deshalb sei der Gemeinderat nochmals über die Bücher gegangen. «Im Rahmen der Vorstudie hat sich gezeigt, dass eine Verbreiterung realisierbar ist und auch mit einer Verbreiterung die bestehende Situation verbessert werden kann.»

Eingebürgert werden sollen in Erstfeld Suada Gashi-Avdijaj und ihre Kinder Albijon, Elijesa und Agim, kosovarische Staatsangehörige, sowie Dilan Tekdemir und Asmin Tekdemir, beide türkische Staatsangehörige.