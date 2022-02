Erstfeld Erstfelder Fasnächtler verschrecken die Quartierbewohner im Pyjama Rhythmische Trommeln und der unverwechselbare Klang von Trompeten: Die Katzenmusik Erstfeld marschiert durch die Quartiere und schreckt den Winterschlaf der Anwohner auf.

Kurz nach 19.30 Uhr marschiert die Erstfelder Katzenmusik am Bahnhof vorbei. Es herrscht nächtliche Frische, viele Anwohner dürften sich bereits in ihren Feierabend zurückgezogen haben. Das rhythmische Trommeln und der füllige Klang glänzender Trompeten und Posaunen dürften sie aber jäh aus ihrem Winterschlaf reissen. Denn direkt nach dem Bahnhof Erstfeld biegt die bunte Truppe von rund hundert Fasnächtlern in die verschlafenen Quartiere ab.

Die Umzugsteilnehmerinnen und -teilnehmer tragen selber bereits ihr Schlafpyjama. Damit sie sich nach der Tour durchs Dorf direkt ins Bett stürzen können? Dirigent Philipp Estermann sagt: «Dass das Ytrummletä in Erstfeld an einem Dienstag stattfindet, diesen Brauch gab es bereits früher.» Irgendwann habe man das Eintrommeln auf den Freitag vorverlegt.

«Nach einer Pause organisierte man einen zweiten Anlass am Dienstag, der das verschlafene Eintrommeln genannt wurde. So entstand das mit den Pyjamas.»

Sogar der Verkehrsdienst trägt an diesem Abend Pyjama. «Diese gehören auch zur Katzenmusik und haben sich deshalb mottogetreu angezogen.»

Kultanlass gewinnt an Popularität

Der Brauch der Pyjama-Fasnacht an einem Dienstag sei vor Jahren von einer Wirtin aus dem Oberdorf ins Leben gerufen worden. «Deshalb ist es Tradition, dass die Katzenmusik von einem Oberdörfler angeführt wird», sagt er. Estermann ist in Erstfeld aufgewachsen und zog 2013 ins Oberdorf, seit 2014 steht er als Dirigent der Oberdörfler Katzenmusik vor. «Es war schon ein Kultanlass, als ich ein Kind war. Doch es hatte damals noch nicht die Popularität von heute.»

An der Pyjama-Fasnacht marschieren viele Familien mit Kindern mit. «Die Bläser bringen ihr eigenes Instrument mit, Trommeln und Pauken werden aber vom Verein zur Verfügung gestellt», so Estermann. «Viele schätzen es, dass man nicht lange studieren muss, was man anziehen soll. Jeder hat ein Pyjama zu Hause.» Am Schmutzigen Donnerstag, 24. Februar, gibt es übrigens auch das Erstfelder Narrenblatt «Gib-em» direkt auf der Strasse zu kaufen. «Und zwar ab 5 Uhr morgens», sagt Estermann. Der Morgenstreich am Schmutzigen Donnerstag und das Austrommeln findet jeweils im weissen Hirtenhemd mit schwarzer Zipfelmütze und rotem Halstuch statt.