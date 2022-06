Erstfeld FDP nominiert Roger Inderkum als Kandidaten für den Gemeinderat Die Erstfelder Ortspartei präsentiert mehrere Kandidaten für die Schulratswahl im Herbst.

Roger Inderkum will für die FDP in den Erstfelder Gemeinderat. Bild: PD

Die FDP Erstfeld unterstützt alle Geschäfte der Gemeindeversammlung vom kommenden Mittwoch und empfiehlt diesen zuzustimmen, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Im Herbst finden zudem die ordentlichen Gesamterneuerungswahlen für den Gemeinderat und den Schulrat für die Amtsdauer 2023/24 statt. Für die FDP Erstfeld wird sich Roger Inderkum als Kandidat für den Gemeinderat zur Wahl stellen. «Inderkum ist für viele Erstfelderinnen und Erstfelder ein bekannter Name. Er ist Vater von zwei Kindern und arbeitet als Projektleiter und Bauleiter bei der Gasser und Partner AG», schreibt die Partei. Er habe bereits Erfahrung in diversen öffentlichen Aufgaben gesammelt und war er von 2015 bis 2021 im Erstfelder Schulrat tätig.

Ebenfalls werde die FDP den Wahlvorschlag für den bisherigen Gemeinderat Markus Zgraggen-Grepper als parteilosen Kandidaten einreichen. Christian Kieliger stellt sich für die Wahl als Schulratspräsident zur Verfügung. «Infolge der Mutationen im Schulrat erachten wir es als sinnvoll, das Präsidium durch einen bisherigen Schulrat zu besetzten.» Drei von fünf Mitgliedern haben die Demission eingereicht. Die FDP Erstfeld freue sich, drei «geeignete und gut vernetzte Kandidaten gefunden zu haben, welche die Interessen von vielen Erstfelderinnen und Erstfeldern vertreten könnten». (lur)