Erstfeld Frau bei Forstarbeiten erheblich verletzt Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag. Die Frau wurde von der Rega ins Kantonsspital überführt.

Am Samstag war eine 19-jährige Frau mit weiteren Personen in Erstfeld, im Gebiet Bockiberg, mit Forstarbeiten beschäftigt. Wie die Kantonspolizei Uri in einer Medienmitteilung schreibt. Gegen 15.15 Uhr wurde ein Stammstück mit einer Seilwinde zu einem Holzerseil hochgezogen. Dabei schwenke das Stammstück aus und traf die Frau an ihren Beinen. Hierbei zog sie sich erhebliche Verletzungen zu. Nach der Erste Hilfeleistung durch eine Arbeitskollegin und einen Arbeitskollegen und der medizinischen Versorgung vor Ort durch ein Ambulanzteam der Rega, wurde die verletzte Person ins Kantonsspital überführt. (pw)