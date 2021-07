Erstfeld Kanton saniert Trockenmauern im Hinterwiler Der Sanierungsbedarf war besonders beim Waldrand gross. Jetzt haben auch Tiere und Pflanzen wieder mehr Lebensraum.

Sanierter zweihäuptiger Mauerabschnitt im Wiler. Bild: Justizdirektion

Die Trockenmauern im Hinterwiler in Erstfeld sind in die Jahre gekommen und vielerorts sanierungsbedürftig. Diese Umstände haben dazu geführt, dass die Justizdirektion Uri zusammen mit der Gemeinde Erstfeld ein Sanierungsprojekt erarbeitet hat, wie die Justizdirektion in einer Medienmitteilung schreibt. Die ersten Vorarbeiten starteten bereits 2018. Insgesamt wurden rund 63 Trockenmauern und Lesesteinhaufen mit einer Länge von gut 1,6 Kilometer wegen ihres Sanierungsbedarfs inventarisiert.

Um die Mauern zu sanieren, musste zuerst eine schmale Baupiste oberhalb der Mauer erstellt werden. Bild: Justizdirektion

Sechs dieser Objekte sind wegen Überschneidungen mit anderen Projekten respektive Massnahmen nicht weiterverfolgt worden. Nach der ersten Beurteilung im Feld wurden die Sanierungsmassnahmen mit den betroffenen Grundeigentümern besprochen und verfeinert. Dank der finanziellen Unterstützung durch den Bund, den Kanton Uri, die Gemeinde Erstfeld, die Korporation Uri und die Korporationsbürgergemeinde Erstfeld konnte im 2019 die erste Sanierungsetappe in Angriff genommen werden. Anstelle einer finanziellen Beteiligung gewährleisten die Grundeigentümer den Unterhalt der sanierten Trockenmauern. Die zweite Sanierungsetappe erfolgte im Winterhalbjahr 2020/2021. Mit etwas Verzögerung, verursacht durch den vielen Schnee, konnte im Frühjahr 2021 das Projekt abgeschlossen werden.

Dank Sanierung haben Pflanzen und Tiere mehr Lebensraum

Der Sanierungsbedarf bei den Mauern entlang dem Waldrand war besonders gross, wie die Justizdirektion weiter schreibt. Insgesamt haben die Arbeiter über 500 Kubikmeter instabile oder bereits eingestürzte Trockenmauern neu aufgemauert. Die Mauern wurden ausschliesslich mit den vorhandenen Steinen und in traditioneller Bauweise saniert.

Für das Wild wurden Lücken in den Mauern offengehalten, so können beispielsweise Hirsche die Mauern queren, ohne diese zu beschädigen. Bild: Justizdirektion

«Dank der Sanierung bleiben die Trockenmauern und Lesesteinhaufen erhalten und bieten neben dem landschaftlichen Aspekt zahlreichen Pflanzen und Tieren einen wichtigen (Teil-)Lebensraum», schreibt die Direktion. Zusammen mit anderen naturnahen Biotopen wie Wald, Gehölzen und Einzelbäumen entstehen vielfältige gut vernetzte Lebensräume. Bei den bekannten Wildwechseln wurde für die Hirsche und Rehe jeweils eine Lücke in den Mauern offengelassen. (zgc)