Erstfeld Kollision zwischen zwei Personenwagen – leichtverletzte Mutter ins Spital gebracht Eine 27-jährige Lenkerin zog sich bei einem Zusammenstoss leichte Verletzungen zu.

Am Dienstagnachmittag, 7. Dezember, gegen 16 Uhr, fuhr eine 66-jährige Autolenkerin in Erstfeld von der Fraumattstrasse herkommend Richtung Niederhofenstrasse, wie es in einer Meldung der Kantonspolizei Uri heisst. Bei der Verzweigung Fraumattstrasse/Niederhofenstrasse sei sie nach links in Richtung Kreisel Lindenried abgebogen und habe dabei ein von rechts kommendes, vortrittsberechtigtes Auto übersehen. In der Folge kam es zu einer Kollision.

Die 27-jährige Lenkerin des von rechts kommenden Personenwagens habe sich leichte Verletzungen zugezogen. Sie und ihre zweijährige Tochter wurden zwecks Kontrolle durch den Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital überführt. Der Sachschaden belaufe sich auf rund 12’000 Franken. (cn)