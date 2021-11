Erstfeld Korporationsbürgergemeinde hat einige Lawinenschäden behoben Die Erstfelder Korporationsbürgergemeinde hatte dieses Jahr viel zu tun.

Die Korporationsbürgergemeinde Erstfeld hat vergangene Woche ihre Herbstversammlung abgehalten. Geleitet wurde die Versammlung von Präsident Peter Zgraggen. Die Versammlung hatte sich unter anderem mit Wahlen zu befassen. Die Bürgerräte Ruedi Püntener und Beat Furrer stellen sich erfreulicherweise für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung. Sie wurden einstimmig gewählt. Die Rechnungsrevisoren Hansruedi Dittli, Andreas Furrer und Michael Stadler wurden ebenfalls für weitere zwei Jahre bestätigt.

Die Korporationsbürgergemeinde half auch bei der Lawinenverbauung mit. Bild: PD

Die verantwortlichen Personen bemühten sich, ein möglichst genaues Budget zu erstellen. Vor allem im Forst spielen viele unvorhersehbare Faktoren mit, die ein Budget aus dem Gleichgewicht bringen können. Die vorgelegten Budgets wurden, nach kurzer Erläuterung, von der Versammlung einstimmig genehmigt.

Schneereicher Winter führte zu Lawinenschäden

Nach dem ungewohnt langen und schneereichen Winter kamen im Frühling diverse Lawinenschäden zum Vorschein, wie der Förster erläuterte. So musste im Plattental, oberhalb vom Bockiberg, im Sinne des Hochwasserschutzes Holz aus dem Bachlauf entfernt werden. Ebenfalls wurde mit demselben Lawinenniedergang der Wanderweg Oberwiler-Scheidweg komplett blockiert. Mit Hilfe des Zivilschutzes konnte der Wanderweg rasch und unkompliziert wieder begehbar gemacht werden.

Weitere Winterschäden wurden im späteren Frühling sichtbar. So gab es an verschiedensten Orten Schneebrüche an Bäumen. Diese sind im ganzen Kantonsgebiet auf einer Höhe von 1000 bis 1200 Meter über Meer aufgetreten. Im Erstfelderwald traten diese Schäden vor allem im Bereich Vorderschattig auf. Da es sich in diesem Gebiet um einen sehr dichten Bestand handelt, wurden nicht nur die vom Schneebruch betroffenen Bäume gefällt, sondern auch gleichzeitig Verjüngungslücken geschaffen.

Borkenkäfer machten sich bemerkbar

Mit den steigenden Temperaturen machte sich der Borkenkäfer wieder bemerkbar. Das Erstfelder Waldgebiet blieb jedoch grösstenteils verschont. Die Menge an Käferholz betrug rund 150 Kubikmeter. Der regenreiche Sommer bescherte der Forstgruppe Einsätze an verschiedenen Infrastrukturen. Die Böden waren mit Wasser gesättigt und konnten die zum Teil heftigen Niederschläge nicht mehr aufnehmen. So kam es an einigen Orten zu Erosionen und Murgängen. Besonders stark war die Walderschliessungsstrasse in der Wilerlaui betroffen.

Die grossen Regenmassen beschädigten die Strasse so stark, dass sie nicht mehr befahrbar war. In Absprache mit dem zuständigen Kreisförster Pius Kläger und der Bürgergemeinde Gurtnellen, welche Miteigentümerin der Strasse ist, wurde entschieden, die Strasse zu sanieren. Die Sanierungsmassnahmen wurden von der Forstgruppe in Zusammenarbeit mit der Firma Zurfluh Tiefbau GmbH ausgeführt. Nebst den Arbeiten, welche im eigenen Betrieb angefallen sind, konnte die Forstgruppe auch zahlreiche Arbeiten für Dritte abwickeln. (pd/lur)