Erstfeld Laura Waser wird neue Leiterin Sozialdienst Urner Oberland Der Gemeinderat hat eine Nachfolgerin für Linda Bissig gefunden, die auf Ende April die Gemeindeverwaltung verlassen wird.

(zgc) Da Linda Bissig, die bisherige Leiterin des Sozialdienstes Urner Oberland, auf Ende April die Gemeindeverwaltung verlassen wird, musste die Einwohnergemeinde Erstfeld eine Nachfolgerin suchen. Diese hat sie in Laura Waser gefunden, wie es in einer Mitteilung der Einwohnergemeinde Erstfeld heisst.

Laura Waser, neue Leiterin Sozialdienst Urner Oberland Pd / Urner Zeitung

Waser hat im Frühjahr 2016 den Jus-Master an der Universität Luzern abgeschlossen. Im Anschluss studierte sie an der Hochschule Luzern Soziale Arbeit und mit dem Bachelor im September 2020 abgeschlossen. Nach einer längeren Auslandreise wird Laura Waser per 1. Juni beim Sozialdienst Erstfeld als neue Leiterin starten.

Linda Bissig war seit Januar 2017 Leiterin des Sozialdienstes. Sie verlässt die Verwaltung zufolge einer beruflichen Neuorientierung.