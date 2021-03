Erstfeld Migros-Filiale feiert Wiedereröffnung Nach einer Modernisierung öffnet die Migros Erstfeld am 11. März wieder ihre Türen – mit einer Überraschung für die ersten 500 Kunden.

Filialleiterin Bettina Inderkum heisst mit ihrem Team die Kundschaft in Erstfeld wieder willkommen. Bild: PD

(pd/RIN) Die Migros Erstfeld wurde während der vergangenen Wochen modernisiert. Nun steht die Wiedereröffnung vor der Tür: «Am 11. März heissen Filialleiterin Bettina Inderkum und ihr neunköpfiges Team die Kundschaft in einer einladenden, aufgefrischten Einkaufsatmosphäre willkommen», schreibt die Migros in einer Mitteilung. Das bewährte Sortiment mit Produkten für den täglichen Bedarf, einer Auswahl an «Aus der Region»- und Bioprodukten sowie die zusätzliche Dienstleistung «PickMup», der Paketabholservice der Migros, würden erhalten bleiben.

«Der Energiebedarf der Filiale wird hingegen deutlich gesenkt, dank neuer Kühlmöbel mit Glastüren und moderner LED-Beleuchtung», heisst es in der Mitteilung. Zur Wiedereröffnung gibt es verschiedene Rabatte und eine kleine Überraschung: Am Samstag, 13. März, dürfen sich die ersten 500 Kundinnen und Kunden über einen Gratis-Butterzopf freuen.