Erstfeld: Mitarbeiter verletzt sich in Schwerverkehrszentrum Ein Mitarbeiter der Kantonspolizei hat sich bei einer Überprüfung eines Lastwagens erheblich verletzt. Er konnte das Spital aber wieder am selben Tag verlassen.

(pd/zf) Am vergangenen Freitagmorgen, 7. Juni, kurz vor 7.30 Uhr, war ein Mitarbeiter der Kantonspolizei Uri im Schwerverkehrszentrum mit der Überprüfung eines Lastwagens beschäftigt, als er durch eine Federspeicher-Abdeckung erheblich verletzt wurde. Wie die Kantonspolizei mitteilte, brachte ein weiterer Mitarbeiter der Kantonspolizei den Verletzten ins Kantonsspital Uri . Anschliessend wurde der Mann mit dem Rettungsdienst in ein ausserkantonales Spital überführt, welches er noch am gleichen Tag verlassen konnte.