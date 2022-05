Erstfeld Neuer Standort für den Schafmarkt hat sich bewährt Vor der Alpsaison wird am Marktstandort Erstfeld ein positives Fazit gezogen. Der Verkauf der Schafe konnte gut abgewickelt werden.

Die Schafannahmestelle am neuen Standort in Erstfeld. Bild: PD

Am neuen Marktstandort in Erstfeld fand am vergangenen Montag der letzte Schafmarkt vor der diesjährigen Alpsaison statt. Mit der Vorstellung des Marktgeschehens und einem offerierten Znüni wurde den Sponsoren, die den Marktplatz ermöglicht haben, gedankt. Das Marktteam des Kleinviehzuchtverbands Uri freut sich über den gelungenen und zweckmässigen Marktplatz mit dem wettertauglichen Gebäude, schreibt der Verband in einer Mitteilung.

Der Verkauf der angelieferten Schafe konnte dank der elektronischen Waage speditiv und für die Tiere stressfrei abgewickelt werden. Darum kümmerten sich Funktionäre der Proviande und freiwillige Helfer des Marktteams. Der Marktplatz trage zur Förderung und Stärkung der Absatzsituation der Schlachtschafe und der Kleinviehentwicklung im Kanton Uri bei und festige somit die Landwirtschaft im Kanton, heisst es in der Mitteilung weiter. (cn)