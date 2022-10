Erstfeld Orchester sagt: «Thank You for the Music» Das Jahreskonzert vom 6. November steht unter dem Motto des bekannten Musiktitels der schwedischen Popgruppe ABBA.

Am Sonntag, 6. November, 17 Uhr, lädt das Orchester Erstfeld zum Jahreskonzert ins Kasino Erstfeld. Das steht unter dem Motto «Thank You for the Music», angelehnt an das gleichnamige Lied von ABBA. Dabei kommen Freunde der klassischen und unterhaltenden Orchestermusik gleichermassen auf ihre Rechnung, wie die Organisatoren schreiben. Es stehen zusätzliche Werke von Johann Strauss, Gabriel Fauré, Franz Schubert und Gerhard Winkler auf dem Programm.

Das Orchester Erstfeld am Probeweekend in Weggis. Bild: PD

An einem Probeweekend in Weggis gaben die Amateure den Musikstücken den letzten Schliff. Musikschullehrer Christian Simmen bereitete als Registerleiter die Bläser professionell auf den Anlass vor, während Dirigent Willi Truttmann den Streichern die letzten Finessen beibrachte. (pd/eca)