Gemeinde Erstfeld präsentiert solide Zahlen An der Gemeindeversammlung vom 5. Juni werden Einbürgerungsgesuche und diverse Jahresrechnungen behandelt. Die Energiestadt schreibt einen Gewinn von knapp 200’000 Franken. Markus Herger

An der Gemeindeversammlung Erstfeld vom kommenden Mittwoch steht die Rechnung im Zentrum. Bei einem Aufwand von 12,195 Millionen Franken und einem Ertrag von 12,390 Millionen Franken schliesst die Rechnung der Einwohnergemeinde mit Gewinn von 195’000 Franken. Nach Vornahme von zusätzlichen Abschreibungen wird in der Rechnung ein Gesamterfolg von 26’600 Franken ausgewiesen. Dieser Betrag wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Ermöglicht wurde das verbesserte Rechnungsergebnis aufgrund des verminderten Kostenaufwandes für die wirtschaftliche Sozialhilfe. Dieser ist um rund 76’000 Franken tiefer als budgetiert ausgefallen. Bei der Position Abschreibungen konnten ebenfalls Minderaufwendungen von 156’000 Franken verzeichnet werden. Mit dem sehr guten Rechnungsergebnis der vergangenen Jahre weist die Einwohnergemeinde aktuell ein Eigenkapital von rund 4,7 Millionen Franken aus. Mit dieser soliden Finanzlage besteht ein gutes Fundament für die künftigen finanziellen Herausforderungen mit den Grossprojekten in den Bereichen Schulanlagen und Neubau Feuerwehrlokal. Erstfeld konnte die mittel- bis langfristigen Schulden in den vergangenen zehn Jahren um rund 9 Millionen Franken abbauen.

«Spannort» schreibt Verlust (mh) Grosse Investitionen stehen in den Jahren 2019 bis 2021 beim Betagten- und Pflegeheim Spannort bevor. Mit den Bauarbeiten wird voraussichtlich im Herbst 2019 gestartet. Das Projekt kann mit den vorhandenen Rückstellungen von 6,436 Millionen Franken und künftigen jährlichen Rückstellungen – ohne Unterstützung der öffentlichen Hand oder von Darlehen – finanziert werden. Die Rechnung 2018 des «Spannort» weist einen Fehlbetrag von rund 159’000 Franken aus. Dieses Defizit wird mit ausserordentlichen Aufwendungen begründet. So wurden etwa einmalige ausserordentliche Abgrenzungen von 125’000 Franken vorgenommen.

Der Gemeinderat beantragt, den vorgelegten Einbürgerungsgesuchen die Genehmigung zu erteilen. Das Ehepaar Brahim und Sabahat Danqi-Sadrija, kosovarische Staatsangehörige, ist seit 1999 in Erstfeld wohnhaft. Ihre drei erwachsenen Kinder wurden bereits 2015 eingebürgert. Ebenfalls erfüllt werden die Anforderungen vom Ehepaar Nicola und Monica Petta-Ferrazza, italienische Staatsangehörige. Monica Petta-Ferrazza ist in Erstfeld aufgewachsen. Ihr Ehemann verzeichnet seit 1979 seinen Wohnsitz in Erstfeld.

Gemeindewerke mit gutem Ergebnis

Für die Gemeindewerke Erstfeld ist das Ergebnis des Geschäftsjahres 2018 erfreulich ausgefallen. Es konnte ein leicht überdurchschnittliches Produktionsjahr verzeichnet werden. Im Bereich Elektrizitätswerk wurde ein Gewinn von rund 537’000 Franken erwirtschaftet. Ebenfalls ein Gewinn resultiert bei der Wasserversorgung. Dank tieferer Kosten und aktivierten Eigenleistungen weist die Wasserversorgung einen Betriebsgewinn von rund 144’000 Franken aus.

An der Versammlung wird über das weitere Vorgehen mit dem Sanierungsprojekt für die Wasserversorgung Erstfeld informiert. Mit einem Gewinn von rund 245’000 Franken erzielt der Dienstleistungsbereich der Gemeindewerke im Jahr 2018 ebenfalls ein solides Ergebnis. Der Trend der vergangenen Jahre konnte fortgeführt werden und übertraf die Erwartungen. Aus dem informativen Geschäftsbericht 2018 ist ersichtlich, dass im vergangenen Jahr von den Gemeindewerken 35’000 Franken zur Förderung von energieeffizienten Haustechnikanlagen und Haushaltsgeräten ausbezahlt wurden. Nach Zuweisung eines Betrages von 300’000 Franken in die allgemeinen Reserven resultiert bei den Gemeindewerken im Geschäftsjahr 2018 ein Gewinn von 203’000 Franken.