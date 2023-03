Erstfeld SBB sanieren denkmalgeschütztes Depot und investieren rund 8 Millionen Die Sanierung wird in Zusammenarbeit mit der kantonalen und unternehmenseigenen Denkmalpflege durchgeführt. Die ersten Arbeiten starten am Montag, die Bauzeit beträgt rund ein Jahr.

Wie der Website der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) zu entnehmen ist, wird diese ab kommenden Montag das denkmalgeschützte Depot in Erstfeld sanieren. Es handelt sich dabei um drei historische Lokremisen und eine Schiebebühne. «Die Lokremisen wurden zwischen 1881 und 1893 gebaut, die Schiebebühne zuerst an der Landesausstellung 1914 gezeigt und vier Jahre später in Erstfeld montiert», heisst es im Bericht.

Einblick in das Depot Erstfeld. Archivbild: Urner Zeitung

Genutzt würden die Remisen heute von der Stiftung Historisches Erbe der SBB (SBB Historic) unter anderem als Ausstellungsfläche zum Thema historische Gotthardbahn. Zweck der Stiftung sei das Sammeln, Erhalten, Konservieren, Dokumentieren und Archivieren von Zeitzeugen der Schweizer Bahngeschichte mit dem Ziel, diese der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

«Für die Kultur- und Wirtschaftsgeschichte des Bahnlandes Schweiz sind nicht nur die stationierten Lokomotiven und Züge von Bedeutung, sondern auch die Gebäude selbst», betonen die SBB in ihrem Bericht. Die Lokremisen in Erstfeld seien inventarisiert und stünden unter Denkmalschutz. Deshalb sei das Sanierungsprojekt in enger Zusammenarbeit mit der kantonalen und der unternehmenseigenen Denkmalpflege erarbeitet worden.

Führungen nur teilweise möglich

Neben dem Substanzerhalt möchten die Verantwortlichen die Chance nutzen, an einzelnen Stellen den ursprünglichen Gebäudecharakter wiederherzustellen. So beispielsweise auf der Nordseite der Remise 2, wo die Haupttore nach alten Plan- und Bildgrundlagen aus Holz rekonstruiert werden. «Darüber hinaus werden betriebliche Optimierungen realisiert wie etwa der Einbau eines Büros, einer Galerieebene für die Präsentation der Ausstellung Historic, die Sanierung der Haustechnik sowie der Einbau einer Grundwasserwärmepumpe», so die SBB.

Die ersten Vorbereitungsarbeiten starten am kommenden Montag, 13. März 2023. Die SBB investieren rund 8 Millionen Franken, wie sie schreiben. Die Bauzeit betrage zirka ein Jahr. Währenddessen seien nicht alle Führungen buchbar. Eine aktuelle Übersicht findet sich auf www.sbbhistoric.ch. Durchgängig angeboten würden weiterhin die SBB Historic-Fahrten am Gotthard zusammen mit dem bahnhistorischen Verein. (inf)