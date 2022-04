Erstfeld Seriensieger Manfred Jauch setzt sich beim Erstfelder Crosslauf durch Nebst dem Rennen im Hauptfeld und in der Plausch-Stafette jagten die Kleinsten bei den «Pfüderiläufen» dem Osterhasen hinterher.

Bei den «Pfüderiläufen» blies das Horn zur Hasenjagd. Bild: PD (Erstfeld, 3. April 2022)

Der befürchtete Schneefall war im Urnerland zwar ausgeblieben, aber die von der Bise noch verstärkten, frostigen Temperaturen sorgten nicht gerade für optimale Bedingungen für den 46. Erstfelder Crosslauf am Sonntag. Vielleicht war das die Ursache, dass sich nach der zweijährigen Pause nur ein kleines Teilnehmerfeld an den Start wagte, mutmassen die Organisatoren in einer Mitteilung.

Am Morgen eröffneten die 8- bis 13-jährigen Kinder den Wettkampf und legten unter den Anfeuerungsrufen der zahlreich erschienenen Eltern und Verwandten schnaufend die ein respektive fast zwei Kilometer lange Strecke zurück. Unter grossem Applaus nahmen die Siegerinnen und Sieger dieser Läufe stolz ihre Medaille und einen Glace-Gutschein entgegen. Dieses Jahr waren aber nicht nur die Siegenden die Gewinner: Die Veranstalter hatten sich nämlich dazu entschieden, die Sponsoren-Geschenke nicht den Bestplatzierten zu überreichen, sondern allen Gestarteten die Chance zu geben, diese in einer Verlosung zu gewinnen.

Einnahmen gehen an die örtliche Spielgruppe

Am Nachmittag startete dann das Hauptfeld in den drei Läufen über drei, fünf und zehn Kilometer. Dabei setzte sich Seriensieger Manfred Jauch in einer Zeit von 32 Minuten und 25 Sekunden einmal mehr souverän durch. In der anschliessenden Plausch-Stafette starteten die Gruppen in Dreier-Teams, wobei jedes Gruppenmitglied eine kleine Runde von etwa einem Kilometer absolvierte. Dabei stand aber nicht das Gewinnen im Vordergrund, sondern vor allem der karitative Hintergedanke: Der Veranstalter stellt nämlich jeweils die gesamten Einnahmen aus den Startgeldern in dieser Kategorie für einen guten Zweck zur Verfügung. Dieses Jahr ging dieser Check an die örtliche Spielgruppe «Patschhändli».

Den grossen Höhepunkt bilden jeweils die abschliessenden «Pfüderiläufe», bei denen die unter 8-jährigen Kinder über eine Distanz von etwa 100 Metern dem Osterhasen nachjagen. Und auch wenn einige der Allerkleinsten kaum gross genug sind, um selbstständig zu springen, so sind sie aber ganz sicher gross genug, den als Belohnung erhaltenen Schoggi-Osterhasen ganz alleine und genüsslich zu verschlingen. (pd/RIN)