Erstfeld Sportfest auf dem Krump-Areal: Das Horn bläst zur Hasenjagd Am Sonntag findet im Krump in Erstfeld der langersehnte 46. Crosslauf statt. Die Coronapause wurde für kleinere Anpassungen genutzt.

Junge Läuferinnen und Läufer jagen dem Hasen hinterher. Bild: PD

Nun kann es losgehen. Nach Schneechaos bei der 45. Austragung und zweijähriger Coronapause freuen sich das Organisationskomitee und die zahlreichen, treuen Helferinnen und Helfer des LA TV Erstfeld auf ein Sportfest im Krump-Areal in Erstfeld. Am Sonntag, 3. April, können beim 46. Crosslauf spannende Wettkämpfe erwartet werden.

Die Wettkämpfe starten um 11 Uhr. Bis zum Mittag absolvieren die jungen Läuferinnen und Läufer der Kategorien U10 bis U14 ihre Rennen. Im Anschluss, um zirka 12.30 Uhr, findet die erste Rangverkündigung statt. Nach dem Mittag ab 13 Uhr starten die U16- und U18-Läuferinnen und -Läufer, gefolgt von der U20-Klasse sowie den Joggerinnen und Joggern. Das Hauptrennen geht ab 14 Uhr über die Bühne.

Streckenführung wird angepasst

Bei den Rennen am Nachmittag wurde die Streckenführung angepasst. Die schneebedingte Verkürzung der Rundstrecke 2019 brachte zahlreiche positive Rückmeldungen. Daher hat sich das OK entschieden, die grosse Runde zu verkürzen und somit auch den Zuschauerinnen und Zuschauern noch attraktivere Rennen zu zeigen.

Nebst Medaillen und Naturalgaben für die Besten gibt es für die Teilnehmenden ein Erinnerungsgeschenk. Neu findet unter den Läuferinnen und Läufern eine Preistombola statt. Die ausgelosten Preise können bei der Anmeldung abgeholt werden.

Die heimlichen Stars des Anlasses können ab 15.30 Uhr bewundert und angefeuert werden. Dann bläst das Horn – die Startklappe – zur Hasenjagd. Anders ausgedrückt: Eine Meute ganz junger Sportlerinnen und Sportler (Jahrgang 2015 und jünger) versucht, den Hasen zu fangen. Im Ziel werden sie mit einem Schokohasen und die Zuschauenden mit vielen lachenden Gesichtern belohnt.

Sich und anderen etwas Gutes tun

Die Plausch-Stafette hat beim Crosslauf Erstfeld seit vielen Jahren Tradition. Sie startet um 15.05 Uhr. Es müssen – zu zweit oder zu dritt – drei Runden à 840 Meter zurückgelegt werden. Das Ziel dieses Wettkampfs ist, für den eigenen Körper und für seine Mitmenschen Gutes zu tun. Das gesamte Startgeld geht in diesem Jahr an die Spielgruppe «Patschhändli» in Erstfeld.

Da eine Voranmeldung für keinen der Läufe nötig ist, kann sich jede und jeder von der Stimmung anstecken lassen und sich spontan am Wettkampftag bis 30 Minuten vor dem Start der jeweiligen Kategorie anmelden. Der Anlass dauert bis zirka 16 Uhr.