Erstfeld Zentralschweizer Sportschützenveteranen laden zum Jahresschiessen Die Sportschützenveteranen der Zentralschweiz treffen sich am Wochenende zu ihrer Jubiläumsjahrestagung.

Am kommenden Freitag und Samstag treffen sich die Sportschützenveteranen der Zentralschweiz in der 50-Meter-Anlage «Bärenboden» der Sportschützen Uri zu ihrem 66. Veteranenschiessen. Die Tagung findet am Samstagnachmittag im Schützenrestaurant des «Bärenboden» in Erstfeld statt.

Unter der Leitung von Vereinspräsident Paul Gisler und Schützenmeister Ruedi Gisler wollen die organisierenden Urner Sportschützen das 66. Veteranenschiessen zu einem sportlich fairen und kameradschaftlichen Erlebnis machen. Die Schiessanlage «Bärenboden» wurde 2020 mit der neuesten Trefferanzeige der Firma Sius ausgerüstet und im Herbst 2021 mit einem Standeröffnungsschiessen eingeweiht. Die Zufahrt zum Schiessplatz ist ab Restaurant Hirschen signalisiert.

Zwei Urner zählen zu Titelanwärtern

Ein Rekordaufmarsch, insbesondere auch der neuen Kleinkaliber-Veteranen mit Jahrgang 1967, würde das OK ganz besonders freuen. Gekämpft wird um Barauszahlungen, Kranzkarten und interessante Gutscheine. Besonders begehrt ist aber auch der wertvolle Wanderpreis für den Sieger im Sektionsstich. Die letztjährigen Festsieger, die Urner Hans Traxel und Gustav Scheiber, zählen vor heimischer Kulisse wiederum zu den Titelanwärtern.

Wie in den Vorjahren wird auf Kosten der Verbandskasse allen Teilnehmern am Samstag ein Mittagessen in der «Bärenboden-Schützenstube» offeriert. Danach sind um 13.30 Uhr alle Verbandsmitglieder zur 75. Jubiläumsjahrestagung und zum Absenden eingeladen. Die Anmeldung fürs Mittagessen kann spätestens bei der Standblattausgabe auf dem Schiessplatz vorgenommen werden. (pd/lur)