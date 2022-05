Erstfeld Start ins neue Vereinsjahr: «Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt» Die Frauengemeinschaft Erstfeld blickt auf das vergangene Jahr zurück – und freut sich bereits auf die kommenden Anlässe.

Nach zwei Jahren Pause fand am Mittwoch, 27. April, die 139. Generalversammlung der Frauengemeinschaft Erstfeld statt. Erika Furrer führte die 107 Mitglieder sowie verschiedene Gäste durch die Versammlung, heisst es in einem Bericht über den Anlass.

Der neue Vorstand der Frauengemeinschaft Erstfeld (von hinten links): Helen Herger, Daniela Furrer, Claudia Furrer, Katrin Tresch, Vikar Hermann, Bettina Geisser, Erika Furrer, Vreni Ineichen, Lisbeth Zgraggen, Andrea Schilter und Anita Ramseier. Bild: PD

Im vergangenen Jahr war rückblickend einiges möglich: ein Schmuckkurs und Vereinsausflug, der einmal jährlich organisierte Eltern-Baby-Treff, ein Risottoplausch, Spiel und Spass mit der Freizeitgruppe von Insieme und das Kaffeekränzli.

In den Monaten Oktober bis März wurde monatlich an einem Mittwochnachmittag bei Anita Ramseier, Claudia Furrer und ihrem Team gestrickt und genäht. An diesen Handarbeitsnachmittagen werden viele kreative Sachen hergestellt, die jeweils am Marktstand verkauft werden. Monika Feubli und das Kaffeestuben-Team verwöhnen die Gäste am Erstfelder Markt mit vielen selbstgemachten Köstlichkeiten. Mit dem Erlös des Marktstandes und der Kaffeestube können jedes Jahr verschiedene Institutionen oder Vereine unterstützt werden. Der Erlös dieses Frühlingsmarktes geht an die Pfadi Erstfeld für die Teilnahme am Bundeslager im Goms.

Flavio Rösing, Julia Feubli, Meret Brand und Dominik Furger (von links) von der Pfadi Erstfeld freuen sich über die Spende der Frauengemeinschaft Erstfeld. Bild: PD

Am Weissen Sonntag konnten 18 Kinder die erste heilige Kommunion empfangen. Frauen von der Frauengemeinschaft haben geholfen, dass alle Kinder ein passendes Kleid tragen konnten. Die Frauengemeinschaft engagiert sich auch sozial. Nach Möglichkeit besuchten die Frauen Vereinsmitglieder in den Altersheimen oder machten Krankenbesuche. Die Jass-Nachmittage im Spannort mussten leider unterbrochen werden. Ab dem 30. Mai werden die Karten aber wieder monatlich neu gemischt. An den runden Geburtstagen werden die Mitglieder jeweils mit einem Besuch überrascht.

Anita Ramseier, Vreni Ineichen, Katrin Tresch und Claudia Furrer wurden in den Vorstand wiedergewählt. Neu im Vorstand Einsitz genommen haben Helen Herger und Bettina Geisser. Ebenfalls neu im Vorstand ist Vikar Hermann als geistlicher Beistand. Iren Furger und Irène Infanger wurden als Rechnungsrevisorinnen im Amt bestätigt.

18 Frauen wurden an der diesjährigen GV geehrt – für 40, 50 und 60 Jahre Mitgliedschaft. Den Jubilarinnen wurde für ihre Vereinstreue gedankt und ein kleines Geschenk überreicht. Von 19 Mitgliedern musste der Verein im vergangenen Jahr Abschied nehmen. Eine Frau konnte aber auch neu in den Verein aufgenommen werden. Somit zählt die FG Erstfeld nun 388 Mitglieder.

Abwechslungsreiches Jahresprogramm

Das Motto des neuen Jahresprogramms lautet: «Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt». Es verspricht abwechslungsreiche und spannende Anlässe. Die diesjährige Vereinsreise vom 21. Juni führt die Frauen ins Appenzell. Eine Führung mit Degustation bei Appenzeller ist inbegriffen. Im September findet ein Kurs in Hand-Lettering statt. Der Herbst- und Frühlingsmarkt mit Kaffeestube, der Fondue-Plausch, der Weihnachtsmarkt und das Kaffeekränzli werden auch im neuen Vereinsjahr nicht fehlen. Wiederum gehören auch die kirchlichen Anlässe wie Maiandacht, Gemeinschaftsmessen, Wallfahrt nach Attinghausen und der Weltgebetstag zum Jahresprogramm.

Am Schluss der Generalversammlung bedankte sich die Präsidentin Erika Furrer beim Vorstand für die Unterstützung und bei allen Anwesenden für das Mithelfen und Mitmachen bei den verschiedenen Anlässen. Anschliessend liess man den Abend bei gemütlichem Beisammensein, dem Lottospiel mit tollen Preisen und der Ziehung der «Stillen Freundin» ausklingen. (pd/cn)