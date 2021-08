Erstfeld Stollen öffnet für Besucher: Das Gotthard-Basistunnel kann wieder erlebt werden Das Warten hat ein Ende. Mit der Wiedereröffnung des Gotthard-Tunnel-Erlebnis und der Tourist Information Erstfeld kann das Jahrhundert-Bauwerk wieder von innen bestaunt werden.

Nach einer fast einjährigen, durch Corona bedingten Schliessung ist das beliebte Angebot der Tunnel-Besichtigung im Zugangsstollen Amsteg ab sofort wieder buch- und erlebbar. Parallel dazu öffnet auch die Tourist Information in Erstfeld am 1. September ihre Türen für Gäste und Einheimische wieder. Dies schreibt Uri Tourismus in einer Mitteilung.

Die Erlebnis-Touren führen in die Tiefen des Tunnels. Bild: PD/Angel Sanchez

Seit der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels vor fünf Jahren organisiert Uri Tourismus regelmässig Besucherführungen im Zugangsstollen Amsteg. Besucher erfahren von fachkundigen Guides und in einer spannenden Ausstellung wissenswerte Informationen zum spektakulären Gotthard-Basistunnel. Ein Fenster im Jahrhundert-Bauwerk ermöglicht den Gästen, während der Führung die vorbeirauschenden Züge zu bestaunen.

IG koordiniert Besucherführungen

Die Besucherführungen werden im Auftrag der IG Gotthard-Tunnel-Erlebnis durch Uri Tourismus koordiniert und vermarktet. Die IG besteht aus dem Kanton Uri, den Einwohnergemeinden Erstfeld und Silenen sowie der SBB AG. Die Tourist Information Erstfeld ist erster Anlaufpunkt für Interessierte und Gäste des Gotthard-Tunnel-Erlebnis. Hier erhalten Gäste und Einheimische zudem eine umfassende Beratung rund um die touristischen Angebote in Erstfeld. Dazu gehören das bereits erwähnte Gotthard-Tunnel-Erlebnis, die Theatertour oder Führungen im SBB Historic Depot, aber auch Informationen zum touristischen Angebot in den anderen Urner Gemeinden.

Zudem sind Tickets für das Theater Uri und das Kellertheater im Vogelsang sowie diverse Souvenirs erhältlich. Aus Kostengründen muss jedoch der Verkauf von Auto AG Uri-Billetten vorläufig eingestellt werden. Diese seien aber jederzeit direkt bei den Bus-Chauffeuren oder am Ticket-Automaten am Bahnhof Erstfeld erhältlich.

Eingeschränkte Öffnungszeiten

Aufgrund der weiterhin spürbar tieferen Nachfrage sind die Öffnungszeiten des Gotthard-Tunnel-Erlebnis als auch der Tourist Information vorläufig eingeschränkt. Für Einzelgäste bestehen Möglichkeiten für Touren von Mittwoch bis Freitag jeweils um 13.15 Uhr sowie am Samstag um 9.15 und 13.15 Uhr. Gruppen ab 12 Personen können auf Anfrage auch an weiteren Tagen das Angebot buchen. Die Öffnungszeiten der Tourist Information sind mit Ausnahme von Samstag an die Betriebszeiten des Tunnelfensters gekoppelt: Mittwoch bis Freitag, 13 bis 16 Uhr, und Samstag, 9 bis 11.30 Uhr.