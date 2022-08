Erstfeld Strassenbelag zwischen SBB-Unterführung und Bruustal wird saniert Die Arbeiten finden vom 22. August bis 16. September statt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 300’000 Franken.

Auf der gelb markieren Strecke wird der Strassenbelag vollständig saniert. Bild: Baudirektion Uri/PD

Am 22. August haben die Arbeiten an der K2 Gotthardstrasse, Abschnitt Unterführung SBB bis Bruustal (gelb markiert), begonnen. Auf dem 230 Meter langen Strassenabschnitt wird der Strassenbelag saniert und ersetzt, wie die Urner Baudirektion in einer Mitteilung schreibt. Bauende sei voraussichtlich am 16. September 2022. Die Gesamtkosten betragen 300’000 Franken.

Von Montag bis Freitag ist die Baustelle einspurig befahrbar. Der Verkehr wird in dieser Zeit mit einem Verkehrsdienst und einer Lichtsignalanlage geregelt. In der Nacht kommt nur die Lichtsignalanlage zum Einsatz. An den Wochenenden kann der Abschnitt zweispurig befahren werden. Blaulichtorganisationen können die Baustelle immer befahren. (pd/RIN)