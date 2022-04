Erstfeld SVP Erstfeld blickt auf das Pandemiejahr zurück – und in die Zukunft An der Parteiversammlung wird darüber informiert, dass für die Wahlen für den Gemeinderat und Schulrat im Herbst interessierte Kandidatinnen und Kandidaten gesucht werden.

An der Parteiversammlung der SVP Erstfeld hat Präsident Walter Marty auf das vergangene Jahr zurückgeblickt. Die Generalversammlung sei auf den November 2021 verschoben worden. An der Gemeindeversammlung sind alle Geschäfte genehmigt worden, heisst es in einer Mitteilung der Partei.

Kassier Walter Gisler musste bei der Jahresrechnung von einem Verlust von 179 Franken berichten. Die Mitglieder haben die Jahresrechnung und den Revisorenbericht einstimmig genehmigt.

Im Gemeinderat und Schulrat kommt es zu einigen Rücktritten. Deshalb werden für die Wahlen im Herbst interessierte Kandidatinnen und Kandidaten gesucht. (pd/cn)