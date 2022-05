Erstfeld Über 40 Personen haben sich am Wohnwagen- und Wohnmobiltag auf den Sommer vorbereiten lassen Auch in diesem Jahr war der beliebte Wohnwagen- und Wohnmobiltag, organisiert durch die TCS-Sektion Uri, komplett ausgebucht. Rund 40 Teilnehmenden erhielten während zweier Kurse wertvolle Tipps für die nächste Ausfahrt mit dem mobilen Zuhause.

Der Sicherheitstag für die «Grossen» ist die ideale Vorbereitung auf den Sommer für Besitzerinnen und Besitzer von Wohnwagen und Wohnmobilen. In Zusammenarbeit mit dem Verkehrsausbildungszentrum (VAZ), den Fahrlehrern der Fahrschule Uri, der Kantonspolizei Uri, Auto von Holzen und Camperino GmbH bot die TCS-Sektion Uri gemeinsam mit den anderen Zentralschweizer TCS-Sektionen vor kurzem im VAZ in Erstfeld einen Sicherheitstag für Wohnmobile und Wohnwagen an.

Fahrtrainings für Wohnwagen und Wohnmobile standen auf dem Programm. Bild: PD

An den beiden Kursen – einer wurde am Vormittag und einer am Nachmittag durchgeführt – nahmen insgesamt 41 Personen mit 27 Fahrzeugen teil. Somit waren die beiden je vierstündigen Fahrtrainings komplett ausgebucht. An verschiedenen Posten erfuhren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Spannendes rund um den Einbruchschutz, Sicherheit im Ausland, neue Verkehrsregeln, Fahrzeugbeladung und Gewichtsüberschreitungen, Campingausrüstung sowie zur technischen Ausrüstung der Fahrzeuge.

Diverse Manöver geübt

Teil des Fahrtrainings auf dem Übungsplatz des VAZ waren ausserdem diverse Manöver. So galt es beispielsweise, vorwärts und rückwärts einen Slalom zu passieren, korrekt seitwärts und rückwärts zu parkieren oder eine Vollbremsung zu machen. Die Fahrzeuge wurden auf Wunsch kostenlos durch Spezialisten durchgecheckt und von Experten des Schwerverkehrszentrums gewogen.

Für den diesjährigen Wohnmobil- und Wohnwagentag war wiederum ein grosses organisatorisches Engagement der TCS-Sektion Uri und der Einsatz vieler motivierter Experten und Spezialisten gefragt. Die TCS-Sektion Uri dankt dem Geschäftsführer des VAZ, dem Personal und VS-Mitgliedern der TCS Kontaktstelle Uri, den Mitarbeitenden der Kantonspolizei Uri, den Fahrlehrern der Fahrschule Uri sowie den weiteren anwesenden Spezialisten von Camperino und Auto von Holzen für die Mitgestaltung des Sicherheitstages rund um das Thema sicheres und unfallfreies Fahren mit Wohnmobil und Wohnwagen. (pd/lur)