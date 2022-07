Erstfeld Urner Fischzucht will mit dem «Gotthard-Zander» den Markt erobern Die Basis57 nachhaltige Wassernutzung AG hat auf ein Geschäftsjahr zurückgeblickt, das von der Inbetriebnahme der neuen Produktionsstätte und der Vorbereitung des Markteintritts geprägt war.

Nach zwei Jahren, in denen Anlässe jeder Art pandemiebedingt abgesagt oder kleingehalten werden mussten, hat die Basis57 nachhaltige Wassernutzung AG (nachstehend Basis57) am Donnerstag seine fast 1000 Aktionärinnen und Aktionäre wieder zur physischen Generalversammlung geladen. Unter dem Vorsitz von Peter Zgraggen, dem Präsidenten des Verwaltungsrates, nahmen gut 300 Personen an der 14. ordentlichen Versammlung im Uristier-Saal in Altdorf teil. «Die heutige Generalversammlung steht in vielerlei Hinsicht im Zeichen des Aufbruchs», wird Peter Zgraggen in der Mitteilung zur GV zitiert. Die Basis57 habe sich im vergangenen Geschäftsjahr vom Start-up zum produzierenden Betrieb gewandelt.

Der «Gotthard-Zander» ist als Filet oder Ganzfisch erhältlich. Bild: PD

«Im Jahr 2021 hat die Basis57 mit der Inbetriebnahme der neuen Mastanlage und der Realisierung der temporären Verarbeitung in Schattdorf weitere, sehr wichtige Etappenziele erreicht», sagt Thomas Gisler, Geschäftsführer und Gesamtprojektleiter, an der Generalversammlung. Zeitgleich gingen die Optimierung und der Betrieb der seit 2018 operativen Satzfischzucht weiter. «Ebenfalls lag unser Augenmerk auf der Rekrutierung von Fachpersonal im Bereich Aquakultur, das vor allem in der komplexen Zander-Reproduktion gebraucht wird», so Gisler. Neben dem personellen Ausbau schuf die Basis57 die Produktmarke «Gotthard-Zander» und bereitete den Markteintritt vor. Kurz vor Weihnachten startete der Absatz an Wiederverkäufer wie Comestibles, Detailhändler, Gastronomie und Hotellerie.

Erwartetes Defizit von 1,5 Millionen Franken nach grossen Investitionen

Die grossen Bauinvestitionen sowie der laufende Betrieb der Satzfischzucht und der Fischmast – des sogenannten «Grow-outs» – auf der einen und die noch nicht kontinuierlichen Erträge aus dem Filetverkauf auf der anderen Seite schlagen sich in den entsprechenden Zahlen nieder. Die Basis57 schliesst per 31. Dezember 2021 mit einem erwarteten Defizit von rund 1,5 Millionen Franken ab. Der vorgelegte Jahresbericht und die Jahresrechnung 2021 wurden von der Generalversammlung genehmigt. Die Versammlung bestätigt ausserdem die bisherigen Verwaltungsräte Karl E. Schroeder, Zürich, und Dominik Schuler, Altdorf, für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren. Die strategische Führung der Urner Fischzucht bleibt demnach konstant.

Blick ins Innere der neuen Produktionshalle an der Gotthardstrasse 198 in Erstfeld. Bild: Valentin Luthiger

«Das laufende Geschäftsjahr bringt unserem jungen Produktionsbetrieb erneut Herausforderungen, denen wir weiterhin diszipliniert und konzentriert begegnen werden», so Peter Zgraggen in der Mitteilung. So soll im Verlauf des Sommers die laufende Kapitalerhöhung um 980’000 abgeschlossen werden, wovon rund 200 Aktien noch verfügbar sind. Die Mittel werden benötigt, um den Ausbau der firmeneigenen Verarbeitung an der Gotthardstrasse 198 in Erstfeld sowie die laufenden Betriebskosten in der anfänglichen Markterschliessungsphase zu finanzieren. «Die neue Produktionsstätte der Basis57 ist fertig gebaut, in den Becken tummeln sich qualitativ hervorragende Zander – nun geht es darum, den Markt zu erobern», schliesst Peter Zgraggen die 14. Generalversammlung. (pd/RIN)