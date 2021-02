Erstfeld Wegen Umbau: Migros bis Mitte März geschlossen Nach 18 Jahren wird der Detaillist teilmodernisiert. Darum schliesst die Erstfelder Filiale ab dem 20. Februar ab dem Mittag bis Mitte März.

(zgc) In der Migros Erstfeld stehen Veränderungen an: Wie es in einer Medienmitteilung der Genossenschaft Migros Luzern heisst, wird die Filiale «leicht modernisiert», die Kühlmöbel ersetzt und eine moderne LED-Beleuchtung installiert.

Der Umbau wird rund 350'000 Franken kosten. Die Filiale bleibt vom Samstag, 20. Februar, ab 12 Uhr, bis und mit Mittwoch, 10. März, geschlossen.