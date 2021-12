Erstfeld Wegen zu kleiner Besucherzahlen: Die Tourist-Information schliesst per sofort Die Coronapandemie hat dazu geführt, dass die Kundenfrequenzen stark zurückgegangen sind. Ein Lichtblick bleibt: Es konnte eine Nachfolgelösung gefunden werden.

Die Aussenstelle wird geschlossen. Archivbild: PD

Die Interessengemeinschaft Gotthard-Tunnel Erlebnis hat nach Rücksprache mit Uri Tourismus entschieden, die Aussenstelle der Tourist-Information in Erstfeld mit sofortiger Wirkung zu schliessen. Laut einer Medienmitteilung der Uri Tourismus AG sind die bis anhin in Erstfeld angebotenen Dienstleistungen weiterhin in der Tourist Information Altdorf erhältlich. Für die Nutzung des ehemaligen Billettschalters des Bahnhofs Erstfeld konnte in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Erstfeld eine Lösung gefunden werden: Neu wird das Lokal vom Team Erstfeld – Bahnhistorischer Verein am Gotthard genutzt und zum Zweck des Bahntourismus am historischen Depotstandort weiter betrieben. Die Gemeinde zahlt einen jährlichen Beitrag und wird die Lokalität für Gemeindeanlässe oder Apéros nutzen können. Die Bevölkerung von Erstfeld wird Anfang Jahr in geeigneter Form über die Neueröffnung der Lokalität informiert.

Nicht betroffen von der Schliessung der Tourist Information ist der Betrieb des Gotthard Tunnel-Erlebnisses. Auf Grund der weiterhin spürbar tieferen Nachfrage sind die Öffnungszeiten aber weiterhin eingeschränkt. Für Einzelgäste bestehen folgende Möglichkeiten für Touren: Mittwoch bis Freitag jeweils um 13:15 Uhr, Samstag um 9:15 und 13:15 Uhr. Gruppen ab 12 Personen können das Angebot auf Anfrage auch an anderen Tagen buchen. Jeder Gast muss im Besitz eines gültigen Covid-Zertifikats (geimpft, genesen oder getestet) sein.

Seit der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels 2016 organisiert Uri Tourismus mit Unterstützung der Interessengemeinschaft Gotthard-Tunnel Erlebnis regelmässig Besucherführungen im Zugangsstollen Amsteg des Basistunnels. Die Besucherführungen werden durch die Tourist Information Erstfeld vermarktet, welche im Auftrag der IG durch Uri Tourismus betreut wird. Die Tourist-Information diente als erste Anlaufstelle für Interessierte und Gäste des Gotthard Tunnel-Erlebnisses. Sie koordinierte bislang die entsprechenden Anfragen und Buchungen. (zgc)