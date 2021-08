Erstfeld Zwei Kandidaten, ein Sitz: Für Amt im Erstfelder Gemeinderat kommt es zum Urnengang Für die Ersatzwahl eines Mitglieds in den Gemeinderat Erstfeld findet am 26. September ein ordentlicher Wahlgang statt. Ralph Küng und Bernadette Wipfli-Epp stellen sich zur Wahl.

In Folge Demission von Gemeindevizepräsident Josef Zgraggen ist eine Ersatzwahl für ein Mitglied in den Erstfelder Gemeinderat (Restamtsdauer 2022) vorzunehmen. Für die Ersatzwahl hat der Gemeinderat am 25. Mai die Weisungen für die Durchführung von «Stillen Wahlen» erlassen, wie die Einwohnergemeinde Erstfeld in einer Mitteilung schreibt. Innert der festgesetzten Frist wurden bis am 9. August zwei Wahlvorschläge eingereicht. Nachdem auf den Wahlvorschlägen mehr Kandidaten aufgeführt sind, als Sitze zu besetzen sind, ist am 26. September ein Urnenwahlgang durchzuführen.

Auf dem Wahlvorschlag «parteilos» wurde Ralph Küng, Taubach 9, vorgeschlagen. Ein zweiter Wahlvorschlag liegt von der CVP Erstfeld vor. Diese hat Bernadette Wipfli-Epp, Rüti 24, als Mitglied nominiert. Der Einwohnergemeinderat dankt den Nominierten für die Bereitschaft zur Ausübung eines öffentlichen Amtes. (pd/RIN)