Erstfeld Zwei Sitze vakant: Noch immer fehlen Mitglieder im Vorstand des Männerturnvereins Die Männerturner Erstfeld blicken trotz Coronapandemie auf ein aktives Vereinsjahr zurück. Zahlreiche Outdoor-Aktivitäten trotzten dem Virus. Der Vorstand bleibt weiterhin stark reduziert.

Der Männerturnverein turnt jeweils montags in der Jagdtmatt-Turnhalle. Bild: PD

Nachdem die letztjährige Generalversammlung schriftlich abgehalten werden musste, freute sich Präsident Bruno Eller, die zahlreichen Mitglieder des Männerturnvereins (MTV) Erstfeld zur diesjährigen GV wieder im Vereinslokal zur geselligen Runde begrüssen zu dürfen.

In seinem Jahresbericht erwähnt der Präsident, dass rund zwei Drittel der geplanten Vereinsaktivitäten durchgeführt werden konnten. So fanden die zwei Frühlingswanderungen in heimischer Umgebung besten Anklang. Besonders beliebt seien die Sommeraktivitäten, die mit sportlichen und kulinarischen Überraschungen überzeugten. So fand man im Programm einen Besuch in den Rebbergen in Silenen, eine Velotour an den Urnersee, eine Wanderung nach Bruderhausen, einen Grillabend im Wilerli, ein feines Risotto-Essen und Weiteres vor. Der beliebte Jahresendhock konnte leider nicht durchgeführt werden.

Im Jahresbericht des technischen Koordinators kam zum Ausdruck, dass trotz dem schwierigen Coronajahr 21 Turnabende in den beiden Abteilungen Senioren und Männer angeboten wurden. Leider seien die Teilnehmerzahlen infolge der zum Teil massiven Pandemieauflagen nicht allzu gross gewesen. Aber der angepasste Turnbetrieb habe bestens geklappt. Sehr guten Anklang fanden auch wieder die beiden Biketouren, die als Vorsichtsmassnahmen im Kanton Uri stattfanden. Eine führte im Juli bei schönstem Wetter in Maderanertal und die andere ins Brunnital. Beide Touren verzeichneten eine tolle Beteiligung.

50-Jahr-Jubiläum wird nachgeholt

Auf die Ehrung der fleissigsten Turner wurde an der diesjährigen Versammlung verzichtet. Dies, weil doch die Voraussetzungen infolge von Corona nicht für alle gleich waren. Mit einem Präsent wurden aber die Turnleiter geehrt, die auch unter erschwerten Bedingungen attraktive Turnstunden anboten. Ein kleines Geschenk erhielt auch die unermüdliche Küchencrew.

Finanzchef Albin Zgraggen präsentierte die Jahresrechnung, die entgegen dem Budget mit einem kleinen Gewinn abschloss. Dies, weil nicht alle Aktivitäten durchgeführt werden konnten. Der Jahresbeitrag 2022 wird nicht erhöht, auch wenn mit einem grösseren Defizit gerechnet wird.

Das Jahresprogramm 2022 kommt wie gewohnt wiederum attraktiv daher. Nebst den wöchentlichen Turnstunden sind ein tolles Sommerprogramm, eine Sommer- und eine Herbstwanderung, Frühlingsaktivitäten im Freien, zwei Biketouren sowie der beliebte Jahresendhock geplant. Als Vereinsjahreshöhepunkt will man das 50-Jahr-Jubiläum des MTV Erstfeld mit einem feudalen Ausflug noch nachholen. Im Weiteren ist man als Helfer beim Kantonalen Jugitag vom 11. Juni mit dabei.

Zwei Mitglieder im Vorstand fehlen

Die Vakanzen im Vorstand konnten leider trotz Bemühungen nicht besetzt werden. So fehlen auch weiterhin mindestens zwei Mitglieder im Vorstand. Die bisherigen zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder wurden von der Versammlung bestätigt. Sehr erfreulich ist, dass mit Hans Zgraggen ein neuer Turnleiter gewählt werden konnte. Somit stehen den beiden Turnabteilungen Senioren und Männer wieder zehn Leiter zur Verfügung.

Die Mitgliederzahlen konnten gehalten werden. Die Werbung um neue Mitglieder sei aber vordringlich, um hier ein «Verjüngung» anzustreben, so Präsident Bruno Eller. Für Interessierte gilt: Die Turnstunden finden jeweils montags von 19.00 bis 20.15 Uhr für die Senioren und von 20.15 bis 22.00 für die Männerturner in der Jagdmatt-Turnhalle statt. Auskunft gibt's unter Telefon 041 880 27 25. (pd/eca)