Erstfelder Firma übernimmt die Steiner Tankrevisionen André Epp, Geschäftsinhaber von Epp Tankrevision, übernimmt die Steiner Tankrevisionen Schlosserei AG in Schattdorf und Ibach.

Walter Planzer (rechts), der bisherige Inhaber der Steiner Tankrevisionen, gibt sein Geschäft in die Hände von André Epp. Bild: PD

(pd/RIN) Per sofort hat die Erstfelder Firma Epp Tankrevisionen die Steiner Tankrevisionen Schlosserei AG in Schattdorf und Ibach übernommen. Der Standort Schattdorf wurde bereits nach Erstfeld verlegt, die Niederlassung in Ibach bleibt jedoch bestehen. Sämtliches Personal übernimmt André Epp, Geschäftsinhaber von Epp Tankrevisionen. Zwar trägt die Steiner Tankrevisionen Schlosserei AG noch ihren ursprünglichen Namen, der Schlossereibetrieb ist aber schon seit Jahrzehnten ein unabhängiges Unternehmen und deshalb von der Übernahme nicht betroffen.

André Epp freut sich über die Übernahme eines gesunden Betriebs wie der Steiner Tankrevisionen Schlosserei AG. Deren bisheriger Inhaber, Walter Planzer, bedankt sich bei seinen Kundinnen und Kunden sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre Treue und schätzt sich glücklich, sein Geschäft in kompetente Hände geben zu können.