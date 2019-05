Erstfelder laufen für Forschung zu Querschnittlähmung Zum zweiten Mal hat der «Wings for Life World Run» in Zug stattgefunden. Mit dabei war auch die LA TV Erstfeld mit neun Athleten.

Die Läufer vom LA TV Erstfeld am Wings for Life World Run. (Bild: PD)

(pd/ml) Laufe für die, die selber nicht können: Unter diesem Motto steht der «Wings for Life World Run». Am Sonntag, 5. Mai, starteten Läufer zum 6. Mal gleichzeitig in zahlreichen Städten weltweit. Über 75'000 Sportler aus mehr als 190 Nationen sammelten so Geld für Forschungsprojekte zur Heilung von Querschnittlähmung. Auch neun Läufer der LA TV Erstfeld nahmen an der Schweizer Austragung in Zug teil.

Der «Wings for Life World Run» ist ein Lauf für jeden – vom Anfänger zur Wettkämpferin, vom Rollstuhlfahrer zur Power-Walkerin. Eine fixe Distanz gibt es nicht. Stattdessen erwartet die Läufer ein Adrenalinkick: 30 Minuten nach dem Start fahren die Catcher Cars los und verfolgen als bewegliche Ziellinie die Teilnehmer. Wer eingeholt wird, für den ist das Rennen vorbei. Zum zweiten Mal in Folge fand die Schweizer Austragung des Wings for Life World Runs in Zug statt.

Erstfelder rannten über 250 Kilometer

Für die Erstfelder ging es darum, gemeinsam einen tollen Tag mit Gleichgesinnten zu verbringen. So verschiedenen wie die Teilnehmer waren auch deren Erwartungen an den Tag. Während es für die einen darum ging, nach längerer Wettkampf-Abstinenz wieder einmal Rennatmosphäre zu schnuppern, waren die Ziele der anderen ambitionierter und an direkte Kilometervorgaben geknüpft. Die ganz Eifrigen liessen es sich nicht nehmen, nach dem Luzerner Stadtlauf vom Samstagabend, am Sonntagmittag bereits wieder am Start zu stehen.

Trotz Wetterkapriolen gelang das Rennen für die LA TV Erstfeld hervorragend. Alle Sportler übertrafen ihre eigenen Erwartungen und rannten zusammen mehr als 250 Kilometer weit. Die Wiederholungstäter konnten ihre Distanz vom Vorjahr alle um mindestens zwei Kilometer steigern, nicht selbstverständlich bei diesen garstigen Wetterverhältnissen. Die längste Strecke wurde dabei von Patricia Gut und Markus Arnold mit jeweils knapp 35 Kilometern zurückgelegt.

Offene Lauftrainings auch für Nichtmitglieder

Die LA TV Erstfeld bietet unterschiedliche Trainings an. Der Hauptfokus bildet das Lauftraining, welches während des ganzen Jahres angeboten wird. Daneben bildet auch das Jugend- und Sport-Training für die Jüngsten einen wichtigen Bestandteil der Trainingsphilosophie. Während des Winterhalbjahres bietet der Verein zusätzlich ein Konditionstraining sowie ein Unihockey-Training an.

Seit den Osterferien trainieren die Läufer zweimal wöchentlich. Beide Trainings werden von kompetenten Leitern in unterschiedlichen Stärkeklassen geführt und stehen auch Nichtmitgliedern offen.