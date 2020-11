Erstfelder Sozialdemokraten befürworten neues Schulhaus Jagdmatt Die SP Erstfeld findet, die «Zukunft der Kinder» rechtfertige die Investition in den geplanten Schulhausneubau.

(lur)

Die SP Erstfeld spricht sich an ihrer Mitgliederversammlung einstimmig für den Schulhausneubau aus, über den am 29. November abgestimmt wird. «Aus Sicht der SP Erstfeld handelt es sich um eine ausgewogene Vorlage, die der Schule zu zweckmässigen Räumlichkeiten verhilft», schreibt die Ortspartei in einer Mitteilung.

Der Ersatzneubau Jagdmatt werde auch rollstuhlgängig sein und der Singsaal stehe weiterhin den Vereinen im Dorf zur Verfügung. «Das sanierungsbedürftige Jagdmatt-Schulhaus wird endlich auf Vordermann gebracht», freut sich die SP. Die Abstimmungsvorlage entspreche den finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde Erstfeld und trage auch den Bedürfnissen der Schule Rechnung. «Die Zukunft unserer Kinder sollte uns diese Investitionen wert sein», begründet die Partei ihre Ja-Empfehlung.

Der Parteivorstand hat zudem beantragt, den Geschäften der Gemeindeversammlung vom 25. November zuzustimmen, was von den Mitgliedern ohne Gegenstimme genehmigt wurde. Die SP Erstfeld empfiehlt die Zustimmung zu den Budgets des Spannorts, der Gemeindewerke und der Einwohnergemeinde. Auch für die vorgelegten Steuerfussanträge spricht sich die Partei aus. Die Kreditabrechnung Reussstrasse Nord, das Projekt Sanierung Schutzraum Butzen sowie die vorliegenden Einbürgerungsgesuche werden ebenfalls zur Annahme empfohlen.