Ersthelfer Wenn schnelle Hilfe gefragt ist: So agieren die First Responder in Uri Kommt es zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand, ist schnellstmögliche Hilfe gefragt – zum Beispiel durch einen First Responder. Manuel Wanzenried, betrieblicher Leiter des Rettungsdienstes am Luzerner Kantonsspital, erklärt, wie das geht.

Daniel Münch, Geschäftsleiter der Gemeinde Schattdorf, nannte sie «Schläfer, die im Notfall geweckt werden». Die First Responder – Ersthelfer. Auch im Kanton Uri gibt es sie. Menschen, die bei einem Notfall schnell vor Ort sind und erste Hilfe leisten können, bis die Ambulanz eintrifft. Besonders gefragt sind sie dann, wenn es nur um wenige Minuten geht – zum Beispiel bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand.

Manuel Wanzenried, betrieblicher Leiter des Rettungsdienstes beim Luzerner Kantonsspital. Bild: PD

Wie viele Leben wurden im Jahr 2020 durch die First Responder gerettet? Manuel Wanzenried, betrieblicher Leiter des Rettungsdienstes am Luzerner Kantonsspital LUKS, gibt Auskunft: «Zählt man jene, die durch die Erstversorgung eines First Responders stabil in die Hände der Ambulanz übergeben werden konnten, sind es im Einzugsgebiet von First Responder Zentralschweiz 25 Menschen.» Das bedeute aber nicht in jedem Fall, dass die Patienten definitiv gerettet seien. «Je nachdem, wie lange das Gehirn ohne Sauerstoff auskommen musste, kann es sein, dass der Patient verstirbt», erklärt Wanzenried. «Auch möglich ist, dass der Patient aufgrund des Sauerstoffmangels neurologische Schäden davonträgt.»

In Uri durchschnittlich innert 5 Minuten vor Ort

Alarmiert werden die registrierten First Responder durch die App «Notruf 144». Sobald die Sanitätsnotrufzentrale 144 angerufen, und der Rettungsdienst alarmiert wird, erhalten die User der App eine Nachricht, die über den Notfall informiert. Erste wichtige Eckdaten, wie der Einsatzort und die Distanz dorthin, werden vermittelt. Entscheidet sich der First Responder, sich dem Notfall anzunehmen, legt das System fest, wer sich für den Einsatz am besten eignet – etwa aufgrund seiner Entfernung zum Einsatzort. Der ausgewählte First Responder erhält dann via App die notwendigen Einsatzdaten und begibt sich an den Notfallort. Dort leistet er erste Hilfe bis die professionelle Ambulanz eintrifft. Was sich nach einem langen Prozess anhört, dauert in Wirklichkeit nur wenige Sekunden. Und genau da liegt der feine Unterschied. «Der Rettungsdienst braucht im Schnitt 14 bis 16 Minuten, bis er beim Patienten ist», so Wanzenried. In ländlichen Regionen sei es länger. «Bei einem Herz-Kreislauf-Kollaps schwindet die Überlebenschance pro Minute um zehn Prozent. In Uri sind die First Responder im Schnitt innert 5 Minuten vor Ort.» Die Überlebenschancen seien also entsprechend höher.

First Responder versorgen Patienten bei einem Herz-Kreislauf-Zusammenbruch mit erster Hilfe, bis die professionelle Ambulanz eintrifft. Bild: PD

Man sollte wissen, worauf man sich einlässt

First Responder kann (fast) jeder werden. Da die Einsätze via App koordiniert werden, muss man Besitzer eines Smartphones sein. Zudem gilt es, das 18. Lebensjahr vollendet zu haben. Auch eine Grundausbildung im Erste-Hilfe-Leisten gehört dazu: Ein gültiges Zertifikat eines BLS-AED-SRC-Komplettkurses ist zwingend. Dieser Kurs für Massnahmen der Wiederbelebung vermittelt das Wissen für eine Herz-Lungen-Reanimation. Wo der BLS-AED-SRC-Kurs geleistet wird, kann frei entschieden werden. Auch Ausbildungen des Interverbands für Rettungswesen IVR 2 und 3 sind gültig, oder die Bestätigung interner BLS-AED-Kurse bei der Feuerwehr oder bei der Polizei.

Als wichtigste Voraussetzung gilt aber, zu wissen, worauf man sich einlässt. Als First Responder trifft man Situationen an, denen nicht jeder Mensch gewachsen ist. Es gilt, auch in Stressmomenten ruhig zu bleiben und klar denken zu können. Auch das Interesse und die Bereitschaft, anderen Menschen in lebensbedrohlichen, medizinischen Notfallsituationen helfen zu wollen, muss gegeben sein. «Uns ist auch wichtig, dass die First Responder eine Anlaufstelle haben», so Wanzenried. Etwa bei psychischen oder physischen Folgen nach einem Ersthelfereinsatz. Dann fungierten die «Regionen Master» als Ansprechperson und helfen entsprechend weiter.

Seit dem Start im Juli 2019 sind bereits 1200 freiwillige Ersthelfer bei First Responder Zentralschweiz registriert. Die Zahl nimmt laufend zu. Damit sich auch während der aktuell geltenden Veranstaltungseinschränkungen neue First Responder registrieren können, wird die obligatorische Informationsveranstaltung ab März 2021 als E-Learning angeboten.