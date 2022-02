Fasnacht Fasnachtssonntag in Erstfeld: Es «fäzzt» an allen Ecken Statt des traditionellen Umzugs gab es am Sonntag in Erstfeld eine Dorf- und Strassenfasnacht. Dem Motto «Erstfeld fäzzt» wurde an mehreren Standorten entsprochen.

18 Bilder 18 Bilder Mit der Katzenmusik wurde der Fasnachtssonntag in Erstfeld eröffnet. Bild: Urs Hanhart (Erstfeld, 27. Februar 2022)

Im Wechsel mit Schattdorf organisiert die Katzenmusikgesellschaft Erstfeld jedes zweite Jahr den grossen Umzug am Fasnachtssonntag. Als es im Herbst noch nicht danach aussah, als ob es die Pandemie erlauben würde, sah sich die Katzenmusikgesellschaft Erstfeld im Herbst gezwungen, den Umzug 2022 frühzeitig abzusagen.

Als Alternative plante ein vereinsinternes OK eine Dorf- und Strassenfasnacht mit dem Motto «Erstfeld fäzzt». Die Idee dahinter: Die Fasnacht zurück ins Dorf holen und der Bevölkerung wieder Lebensfreude und Narrenfreiheit bieten.

Am Sonntag, 27. Februar, zeigte sich: Die Rechnung ging auf. Nach drei lauten Böllern eröffnete die Katzenmusik um punkt 14.00 Uhr das Fasnachtstreiben im Dorf. Während die Musikantinnen und Musikanten mit Trommeln, Pauken und Trompeten ihre Runde durch die Gemeinde zogen, warteten an verschiedenen Plätzen Programmpunkte auf das zahlreich erschienene Publikum. Im Turnus zogen die Katzenmusik, die Schnitzelbankgruppen Rätschtantä und Erstfälder Hirschä und die «Kröntä Guggä» von Spielort zu Spielort.

Fasnachtsgruppen sorgen für Umzugsfeeling

Dreh- und Angelpunkt war der Gemeindeparkplatz. Dort verkauften die «Niäffärä» Würste und Kaffee mit und ohne Schnaps, während die Fasnachtsgruppe Wyler und Co. mit einer Art festem Fasnachtswagen ein wenig Umzugsfeeling auf den Platz brachten. Hinter einem Zaun brütete ein exotischer Vogel Eier aus, ein Jäger sass in voller Tarnung auf einem zum Hochsitz umfunktionierten Leiter und ein «Netz Natur»-Moderator kommentierte die Szenen. Schnell wurde klar, welches Thema die «Wylersträssler» aufs Korn nahmen: der wegen brütenden Vögeln gesperrte Reussdamm, der zuletzt für Furore sorgte.

Auch die für ihre Teilnahmen am Erstfelder Umzug bekannten «Sirtä Sirmlä» liessen es sich nicht nehmen, für die Dorf- und Strassenfasnacht kurzerhand doch noch einen Wagen zu bauen: eine mobile Fischzuchtanlage in Anlehnung an die «Basis 57» in Erstfeld. Dort konnten Jung und Alt aus einem «Klärbecken» Fische in Form von Würsten angeln und diese danach auf dem mitgebrachten Holzgrill zubereiten.

Mit diesen Aktionen der einzelnen Fasnachtsgruppen und den pointierten Sprüchen der «Rätschtantä», der «Erstfälder Hirschä» und der «Bandella Spontanella» ist es dem OK von «Erstfeld fäzzt» gelungen, dem Fasnachtspublikum eine echte Alternative zum Umzugssonntag zu bieten.