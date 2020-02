Afrikanische Schweinepest: Entwarnung für Urner Schweine Experten sehen wegen der afrikanischen Schweinepest kein hohes Risiko für Zentralschweizer Schweinebetriebe.

Für den Schweinestall von Adrian Schutz in Seedorf besteht keine Gefahr durch die Schweinegrippe. Beispielbild

Die afrikanische Schweinegrippe versetzt derzeit Fachleute und Schweinehalter in Alarmbereitschaft. Das Virus stammt ursprünglich aus Afrika, hat sich aber in Asien und Osteuropa ausgebreitet. Es wird vor allem von Wildschweinen auf Nutzschweine übertragen.

Sorgen wegen der afrikanischen Schweinepest halten sich im Kanton Uri aber in Grenzen. «In Osteuropa gibt es latent immer wieder solche Fälle. Für den Kanton Uri sehen wir keine Gefahr», sagt der Altdorfer Schweinemäster Kurt Schuler. «Um in den Betrieb zu kommen, muss man die Kleider wechseln. Das ist eine einfache aber sehr wirkungsvolle Sicherheitsmassnahme, die viele Infektionsgefahren ausschliesst.»

Adrian Schutz vom Verband Suisseporcs kann dies nur bestätigen. Er betont, dass die Schweinepest für andere Tierarten und den Menschen keine Bedrohung darstellt. Und dass die Zentralschweiz relativ gut geschützt ist. «Gefährdet sind eher die grenznahen Regionen.»

Vorsicht bei Betriebsbesichtigungen

Als vorbeugende Massnahmen weist er darauf hin, dass die Leute den Wildschweinen keine Esswaren zugänglich machen dürfen. Dies könnte der Anfang einer Infektionskette sein. Auch Schweinehalter seien informiert. «Bei Betriebsbesichtigungen lässt man grosse Vorsicht walten, vor allem wenn die Besucher kürzlich von Reisen zurückkamen.»

Bei einem Ausbruch sieht er die Schweiz aber gut gerüstet. «Wir sind genügend organisiert und profitieren von der Kleinräumigkeit.» Alle würden die Verantwortung mittragen und man könne schnell und breit reagieren. «Wichtig ist, dass man einen auftretenden Fall sofort isoliert. Darin hat man eine gewisse Erfahrung.» Er räumt aber auch ein, dass die Schweiz in letzter Zeit von Seuchen verschont worden sei. Dadurch fehle es etwas an der Übung. «Unsere Väter erlebten beispielsweise in den 1960er-Jahren die Maul- und Klauenseuche. Damals gab es eine Schutzimpfung.» Bei der afrikanischen Schweinepest ist eine solche nicht bekannt. Dadurch bleibt nichts anderes übrig, als die Tiere zu neutralisieren. Sollte eine Seuche tatsächlich ausbrechen, bereitet ihm vor allem das Schicksal der Bauernfamilien Kopfzerbrechen.

Kantonstierarzt Andreas Ewy teilt diese Einschätzung. «In den Kantonen Uri, Nid- und Obwalden gibt es keine Wildsäue, in Schwyz nur sehr vereinzelt. Wenn es mal ein Wildschwein in den Kanton Uri schafft, dann ist das ein Überlebenskünstler», sagt er. Dass ein infiziertes Wildschwein den langen Weg durchstehen würde, hält er für unwahrscheinlich.

«Anderes als die Schweinepest ist die afrikanische Schweinepest nicht sehr ansteckend. Doch wenn sich ein Schwein einmal infiziert hat, wird das Tier innert kürzester Zeit sterbenskrank.»

Die Kontaktmöglichkeiten mit Nutzschweinen würden aber durchaus bestehen: Alpschweine und Schweine im Talboden mit dauerndem Auslauf könnten gefährdet sein. «Gemäss den Biosicherheitsbestimmungen des Schweinegesundheitsdienstes müsste jeder Schweinehalter einen Doppelzaun um seine Schweinehaltung haben, aber kaum jemand hat das bisher umgesetzt.»

Ewy sagt, dass das grösste Risiko vom Menschen selber ausgeht: Etwa, wenn Konsumenten Fleisch nicht ordnungsgemäss entsorgen. «Würde jemand etwa bei einer Autobahnraststätte Fleisch aus Osteuropa in den Wald werfen und ein Wildschwein würde es finden, könnte sich dieses anstecken. Der Virus könnte sich dann auf Nutztiere übertragen, wenn sich die Schweine im Freien beschnuppern.» Grundsätzlich hält er die Schweizer Population aber für gesünder als jene in anderen Staaten. «Wir konnten die beiden Lungenkrankheiten PRRS und EP ausrotten.»

Im Falle des Falles übernimmt das Laboratorium der Urkantone, bei dem der Kantonstierarzt angestellt ist, die Krisenführung: Gemeinsam mit den Jagd- und Umweltämtern hat man sich bereits vorbereitet. Jeder Veterinärdienst musste einen Notfallplan aufstellen mit einem Risiko-Kataster. Demnächst soll eine entsprechende Übung stattfinden. Bei einem Ausbruch kommen die technischen Weisungen des Bundes zur Anwendung. Erste Sofortmassnahmen wären demnach: Die Jagd würde verboten, ein Waldbetretungsverbot verhängt, Wildschweine gefüttert, damit sie sich nicht mehr bewegen. Kadaver müssten umgehend entsorgt werden.

Man will den Erreger nicht in der Schweiz haben

Schutzimpfungen, sollte je eine entwickelt werden, sieht Ewy durchaus kritisch: «Man müsste die Wildschweine impfen. Die Tiere würden anschliessend mit dem Erreger leben. Das muss also wohl überlegt sein und eine Sicherheit bieten, dass das Feldvirus dann auch erfolgreich ausgerottet werden kann.» Eine Impfung käme bestenfalls als Notmassnahme bei Hausschweinen in Frage. «Wir wollen den Erreger aber erst gar nicht in der Schweiz haben oder unseren Schweinehaltungen haben.»

Obwohl der Virus für den Menschen nicht ansteckend ist, sieht Ewy die Gefahr, dass sich Konsumenten irrational verhalten. «Der Verbraucher wird überreagieren. Wird irgendwo in der Region ein infiziertes Wildschwein entdeckt, bricht der Hausschweinemarkt zusammen.» Müsste man die Tiere aber wirklich töten, würde der Bund bei hochansteckenden Tierseuchen aber eine Entschädigung von 90 Prozent des Wertes pro getötetem Tier zahlen, betont Ewy. «Die Kollateralschäden müssten die Schweineproduzenten aber versichern.» Entsprechende Versicherungen würden existieren.