Der deutsche Botschafter besucht das Kollegi in Altdorf Was tut ein Botschafter eigentlich den ganzen Tag? Oder: Wie wird man Diplomat? Auf diese und weitere Fragen erhielten Urner Mittelschüler gestern vom deutschen Botschafter in Bern kompetente Antworten. Urs Hanhart

Der deutsche Botschafter in Bern, Norbert Riedel, stand den Urner Mittelschülern gestern Red und Antwort. (Bild: Urs Hanhart, Altdorf, 20. Mai 2019)

Im Rahmen des alljährlichen Europatags, der heuer am 9. Mai anberaumt war, sprechen in diesem Monat in der Schweiz akkreditierte Botschafter aus einem EU-Land an Schweizer Mittelschulen mit Schülern über ihr Land und das Verhältnis zur Schweiz. Gestern war der deutsche Botschafter in Bern, Norbert Riedel, an der Kantonalen Mittelschule Uri in Altdorf zu Gast. Der Diplomat vertritt seit bald zwei Jahren in der Bundeshauptstadt nicht nur die Interessen unseres nördlichen Nachbarlands, sondern auch noch jene des Fürstentums Liechtenstein.

«Ich erkläre meiner Bundesregierung, wie die Schweiz funktioniert und was hier passiert», erläuterte Riedel einleitend. «Und umgekehrt erkläre ich dem Bundesrat, den National- und Ständeräten sowie den Regierungsräten in den Kantonen, wie Deutschland zu verstehen ist und was die Leute dort interessiert», so der prominente Gast. «Die Aufgabe eines Botschafters besteht darin, sein Land zu erklären und näherzubringen sowie so eng wie möglich zusammenzuarbeiten.» Riedel ist bereits seit 30 Jahren als Diplomat tätig. Den Entschluss, diesen Beruf zu ergreifen, fasste der gebürtige Schwabe bereits als Jugendlicher nach einem Schüler-Austauschprojekt mit einer französischen Stadt. «Für mich war von da weg klar, dass ich irgendetwas im Zusammenhang mit dem Ausland machen wollte. Zudem verspürte ich den Drang, raus aus der gewohnten Umgebung zu gehen und die Welt zu sehen», so Riedel, der vor dem Einstieg in die Diplomatenwelt ein Jus-Studium erfolgreich abgeschlossen hat.

Nach der kurzen Einleitung erhielten die Schüler Gelegenheit, den Gast mit Fragen zu «löchern», was sie denn auch taten. Vorgängig hatte Riedel die Jugendlichen ermuntert, mutig zu sein und mit heiklen Fragen nicht hinter dem Berg zu halten, indem er betonte: «Es gibt keine falschen Fragen. Als Diplomat kann man in der Regel immer eine Antwort geben. Auch wenn man nichts weiss, hat man immer noch etwas zu sagen.»

Die ersten Fragen drehten sich um die Einsatzorte und die Aufenthaltslängen. Deutsche Botschafter müssen alle drei bis vier Jahre ihren Standort wechseln. «Man kann zwar Wünsche äussern», sagte Riedel, «aber bei mir persönlich sind diese noch nie berücksichtigt worden.» Das sei aber gar nicht schlecht, denn dadurch könne man interessante Erfahrungen machen.

Keine Joggingeinheiten in Peking

Bevor er nach Bern versetzt wurde, war Riedel vier Jahre lang als Botschafter in Peking tätig. «Ich und auch meine Familie waren damals von dieser Versetzung nach China gar nicht begeistert. Aber rückblickend müssen wir sagen, dass es eine sehr schöne und spannende Zeit gewesen ist», so Riedel. Das Einzige, was ihn in der chinesischen Metropole gestört habe, sei die miserable Luftqualität gewesen. Dadurch habe er auf seine gewohnte tägliche Laufeinheit schweren Herzens verzichten müssen.

Auf Personenschutz mit Leibwächtern kann Riedel in der Schweiz übrigens ganz verzichten. Dies im Gegensatz zu seinen Kollegen aus den USA und Israel, die nie unbewacht die Botschaft verlassen. Weitere Fragen drehten sich auch um das Verhältnis zwischen der Schweiz und Deutschland sowie den Tagesablauf eines Diplomaten.