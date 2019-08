Es wird wieder Jazz und Hip-Hop getanzt Tanzbegeisterte können sich in Erstfeld und Altdorf wieder für die J&S-Kurse einschreiben.

Auch im kommenden Jahr wird das «Tanzmeeting» wieder den krönenden Abschluss bilden. (Bild: PD)

(pd/RIN) Es ist wieder so weit. Ende August starten die J&S-Kurse im Sportfach Gymnastik und Tanz in Altdorf und Erstfeld. Als Abschluss des Tanzjahres ist wiederum im Juni 2020 eine Aufführung geplant, welche sich als «Tanzmeeting» längst einen Namen gemacht hat.

Im Kollegium in Altdorf findet am Freitag, 30. August, um 18 Uhr das Einschreiben für die neuen Kurse statt. Treffpunkt ist auf dem Parkplatz beim Kollegi. An den kommenden Freitagen treffen sich die angemeldeten Tänzerinnen und Tänzer dann wöchentlich im Prüfungsraum der Kantonalen Mittelschule Uri oder in der Aula des Schulhauses St. Karl in Altdorf. Die Kurse sind gratis für alle Jugendlichen im Alter von 5 bis 20 Jahren.

Auch Gymnastik und Fitness wird angeboten

Der Kursinhalt umfasst Jazztanz, Hip-Hop, Haltungsschulung, Tanztechnik, Gymnastik und Fitness. Muriel Pianezzi vom Leiterinnenteam erteilt gerne weiter Auskunft unter 0797910901. In Erstfeld findet das Einschreiben für alle tanzbegeisterten Jugendlichen ab der 4. Klasse bis und mit dem 20. Lebensjahr am Dienstag, 3. September, um 19 Uhr im Singsaal Erstfeld statt. An diesem Datum wird die Gruppenaufteilung für das Tanzjahr 2019/2020 vorgenommen. Die Lektionen werden je nach Jahrgang am Dienstag, Donnerstag oder Freitag stattfinden. Weitere Infos werden beim Einschreiben bekanntgegeben.